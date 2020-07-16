建制派：強烈譴責特朗普簽署行政命令打壓香港

▲ 建制派立法會議員見記者。（林曉君攝）

建制派立法會議員發表聯合聲明，就美國總統特朗普簽署《香港自治法》及「行政命令」，單方面取消多項港美雙邊合作協議，表示強烈抗議及譴責，並支持國家合情合理的反制措施。

建制派「班長」、商界廖長江指出，《香港自治法》及行政命令是嚴重及無理干預中國內部事務，破壞香港高度自治。建制派認為，行政命令旨在針對及威嚇將有可能執行「港區國安法」的香港官員及人士，製造寒蟬效應，非常粗暴及不合理。同時，香港的民主進程是香港高度自治下，根據《基本法》落實的內部事務，香港的和平、安全和穩定亦是中央政府及特區政府負責的事情，美國根本無權置喙，亦不容他們粗暴干涉。

廖長江續指，行政命令涵蓋的範圍非常廣泛，影響多個方面，包括旅遊、科研及教育等，美方若實施對某些人或機構的制裁，亦會影響部分銀行的運作，「完全不合理」。他稱，過往香港和美國兩地人民在經貿、學術、文化及司法互助等方面，一直有良好合作及交流。建制派不希望美國因為特朗普政府一味打壓中國的政治立場而採取非理性措施，破壞及犧牲港美長遠的雙邊合作關係。並促請美方慎重考慮，不要任意採取制裁行動。

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記者：林曉君