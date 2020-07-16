【新冠肺炎】漂白水沖廁可致喉管滲漏　解構漂白水消毒家居的正確比例

▲ 水務署Facebook專頁發帖，建議大家勿以漂白水沖廁。

新冠肺炎疫情下，市民防疫意識有所提高，更為重視家居清潔。為防病毒經大廈污水渠散播，有人會在沖廁時加入漂白水，但長期用漂白水不但無證據顯示有效，甚至可能會令喉管出現損壞及滲漏現象。究竟清潔喉管有何注意事項？使用漂白水消毒的正確比例又是如何？消委會就曾列出多項貼士，教大家如何正確使用及稀釋家用漂白水。

水務署Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」發帖，建議大家勿以漂白水沖廁。因為長期用漂白水，有機會令喉管損壞及滲漏。如要預防細菌在馬桶散播，只需蓋好馬桶後再沖廁即可。

倒入清水已可預防病毒

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前指出，若全港700萬市民每天都在渠口倒進漂白水，會嚴重污染環境。他建議市民只須每日倒入清水，令U形聚水器長期儲水，已可預防病毒散播。

衛生防護中心亦提醒，U形隔氣彎管可阻隔污水管的臭味、細菌病毒，由污水渠管進入室內。如果U形隔氣彎管貯水乾涸或有損毀，就會失去應有功能。要預防疾病傳播，應確保去水渠隔氣彎管內有足夠的水，所以每星期要將約半公升清水倒入每個排水口。

何時以1：99或1：49稀釋漂白水

消委會表示，漂白水主要成分是次氯酸鈉（Sodium Hypochlorite），能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒。

以家用漂白水內次氯酸鈉濃度為5.25%來釐定，正確稀釋漂白水比例如下：

1：99

用途：一般家居清潔及消毒

份量：1份5.25%漂白水+99份清水混和（10毫升漂白水+ 1公升清水）

1：49

用途：消毒被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的表面或物件

份量：1份5.25%漂白水+49份清水混和（10毫升漂白水+ 0.5公升清水）

1：4

用途：消毒被血液濺溢污染的表面或物件

份量：1份5.25%漂白水+4份清水混和

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責任編輯：羅嘉欣