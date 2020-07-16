【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，當中35宗源頭不明，以及4宗輸入個案，創1月底疫情以來單日新高 。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開記者交代最新疫情。

張竹君指，63宗本地感染個案中，有28宗與早前確診個案相關，包括德望學校一名13歲女學生（第1592宗），而另一名已進入檢疫中心的女學生，其49歲父親（第1593宗）亦確診。

此外，慈雲山中心薀莎餐廳群組再有人確診，包括一名73歲女子（第1601宗），她是早前確診餐廳經理（第1514宗）的家人，而另一名確診廚師的3名家人亦告確診，包括65歲女子（第1620宗）、4歲女子（第1621宗）和60歲女子（第1622宗）。

伊利沙伯醫院A6內科病房再增一人確診，是一名64歲女子（第1602宗），而醫院一名病人服務助理亦確診，詳情即睇：【新冠肺炎】醫院再增確診個案 佛教醫院病人及伊院病人服務助理確診

；港泰護老中心亦添一名57歲院友感染，及一名79歲男院友初步確診。而荃灣港安醫院亦有一名護士確診，詳情即睇：【新冠肺炎】荃灣荃景圍增多宗確診及初步確診 涉港安醫院31歲女護士

另外35宗是不明源頭個案，詳情即睇：【新冠肺炎】源頭不明個案達35宗再創單日新高 慈雲山超市女職員染疫

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙