水務署斷估致水費暴增　上半年經調整水費單倍增

▲ 不少市民近日收到費用暴增的水費單。（資料圖片）

疫情下政府工作受阻，水務署亦曾於今年1月29日至3月1日及3月23日至5月3日期間暫停例行抄讀水錶。近日頻頻有投訴指水費暴增，甚至出現逾千元水費單，料與水務署透過只透過估算計算水費有關。

早於上周一，已有區議員反映街坊收到的水費單價格暴增，有區議員則解釋指，因為今年3月前的水費「靠估」，3月水務署回復抄讀水錶後，將少計的度數累計到下個月，導致用水量達每立方米9.05元的第四級收費，令水費急增。

大埔區議員區鎮濠則指，過去一星期已收到20多宗有關求助，大部分用水量均達到第四級水平，有求助者日常水費只有數百元，但最新的水費卻增逾倍到千多元。

事實上，水務署在今年上半年共收到約2萬多宗各類型的水費查詢（包括水錶損壞、内部供水系統漏水、估算水錶讀數等），較去年同期多出9千多宗。另外，水務署於本年1月至6月發出約7千多張經調整的水費單以調整帳款及／或延期繳費，較去年同期多出4千多張。

水務署則回覆指，因應新冠肺炎疫情，為減低病毒傳播風險，署方曾分別於今年1月29日至3月1日及3月23日至5月3日期間暫停例行抄讀水錶。

期間水務署的電腦發單系統會根據3個準則估算水錶讀數，以計算有關用水周期的用水量並發出水費單，水費單上亦會註明有關水錶讀數為估算讀數。

3個準則包括：

對於有去年同期用水記錄的帳戶，系統會根據該帳戶去年同期的平均每日用水量作估算；

對於沒有去年同期用水記錄，但有前一期用水記錄的帳戶，系統會以前一期的平均每日用水量作估算；或

對於沒有上述用水記錄的帳戶，系統會以所有住宅用戶的平均每日用水量作估算。

水務署又稱，每個用水周期的用水量會按照抄讀或估算的水錶讀數計算。因此，如用戶用水習慣沒有改變，水費不會因估算水錶讀數而大幅上升。



如用戶就估算水錶讀數查詢水費或要求調整水費，可與本署聯絡提供所需資料，本署會根據用戶提供的資料研究是否須要調整其水費。

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記者：陳梓蔚