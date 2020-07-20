【蝸居裝修】19萬改造土瓜灣迎豐196呎開放式單位　閣樓睡房及地台增添收納空間

▲ 細小的單位經裝修後變得更實用。

隨著樓價不繼攀升，港人上車的機會愈來愈少，近年多人轉攻開放式單位的精品屋。位於土瓜灣迎豐的一個196呎開放式單位，住戶花了19萬改造歐陸風的家居，除了增添閣樓做睡房，亦於客廳空間安裝地台，增添實用度及空間感。

改造前

▲ 改造前（相片由受訪者提供）

單位為土瓜灣迎豐的一個196呎開放式單位，住有1人。單位前身亦有安裝地台，可是大床放在地台上後，不方便收納。再者，單位沒有多餘客廳空間，加上收納的櫃子不足，物品只好到處擺放，令家居凌亂之餘，也有壓迫感。

睡房建於廚房上

▲ 改造前（左）、睡房閣樓加建在廚房上（右）（相片由受訪者提供）

負責這單位的裝修公司BOKA Design的設計師CK Ho接受TOPick訪問，表示由於單位是開放式廚房，比較難分間睡房和客廳。如要把樓層分成兩層，一般會把客廳位置建造一層閣樓當作睡房。可是，住戶希望在客廳位置安裝地台，令樓底高度不夠，不能再加建閣樓。

因此，設計師把閣樓加建於廚房上，閣樓下加建衣櫃，而客廳位置則安裝地台，既可創造收納空間，又不會有壓迫感。視覺上，睡房、廚房和客廳因天花高度不同，營造分間效果。

由於睡房閣樓建於廚房上，廚房原本的吊櫃被閣樓遮著，只可以用到大半的吊櫃空間。

可收合式食飯枱

▲ 飯廳位置（相片由受訪者提供）

如需食飯，住戶可從小房中取出可收合式食飯枱，由閣樓下、廚房旁的位置進膳，節省空間。

加強歐陸風格

▲ 利用進口的牆紙及花線的設計。（相片由受訪者提供）

為了加強歐陸風格，設計師利用進口的牆紙，扶手和傢俬的櫃門都做了花線的設計，簡約之餘，也優雅及高貴。

裝修後，住戶經常邀請朋友，喜歡客廳能保留原本天花的高度，不會感到太壓迫。設計師感到很滿意，特別是在廚房天花放到睡床，不影響其他位置使用，更預到位置放一張可收合式食飯枱。

工程共需19萬

整個工程長達3個月，共需19.3萬，費用項目如下：

清拆、電力工程 $2.6萬

牆紙、油漆 $4.3萬

傢私、地台工程 $8.6萬

天花、木工 $2.3萬

雜項 $1.5萬

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記者：王芷瑩