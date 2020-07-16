【新冠肺炎】政府公布員工食堂可豁免禁止晚市堂食規定　今晚生效

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本港疫情第三波，今日（16日）確診個案再創新高，食物及衞生局副局長徐德義指出，現時65%個案是本地感染，涉及多個群組的地區，政府已收緊一系列的防疫及社交距離措施，希望以嚴格的控制，減少社區的感染，政府正積極加強檢測。

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在晚上6時後禁止堂食的措施，徐德義指出因為業界反映公司外出午餐有困難，而需要在員工在公司進食，員工多數在餐廳用膳，如果工作場所外受僱的食堂是不可以入來，包括工廠食堂，故此有關員工食堂可獲豁免禁止晚市堂食規定。

另外，今日新增67宗確診個案，當中63宗屬本地感染個案，逾半屬源頭不明。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文