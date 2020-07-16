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【新冠肺炎】6人情況危殆　多13人康復出院

社會 18:05 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心及醫管局下午公布最新新冠肺炎疫情最新情況。(陳國峰攝)

衞生防護中心及醫管局下午公布最新新冠肺炎疫情，本港今日新增67宗確診個案，總行政經理（質素及標準）劉家獻指，醫管局截至今中午12時，過去24小時，共呈報114宗個案，至今仍有448位患者接受隔離治療。另外，過去24小時，再多13名確診患者出院，至今共有1,254名確診或疑似病人康復出院。

截至今早9時，公立醫院已啟用639間負壓病房及1,156張負壓病床，現時共有319名確診病人分別於13間公立醫院留醫，其中6人情況危殆（個案編號：595、1315、1338、1346、1401、1428）以及10人情況嚴重（個案編號：1269、1322、1348、1365、1424、1439、1443、1470、1742、1562），其餘303人情況穩定。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：蘇文軒

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