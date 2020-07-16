【殺手】林景程演戇直學徒有賴黎耀祥教導　兼任物理治療師體會苦與樂

▲ 林景程今次角色受到不少讚賞。（東星圖片）

入行11年的林景程，近日在《殺手》演膽小戇直的小秉，因角色討好，受到觀眾讚賞，本身同時是物理治療師的林景程，亦放低慣演專業人士的形象，不少網民讚好，林景程特別多謝黎耀祥和龔嘉欣兩位劇中「師傅」。

林景程在《殺手》本周開始出場，劇中小秉膽小怕事，但遇上Dark Angel（龔嘉欣飾），希望對方收他為徒，但天資平庸的他經常闖禍，劇情發展下去，Dark Angel就叫黎耀祥演的閻武接手訓練。

對於角色被讚，林景程很感謝觀眾支持。「因為劇本已把角色寫得很討好，小秉一開始很悲情，後來遇上閻武，卻被對方欺凌，不過最後原來他是為我好，雖然戲份不算多，但很有發揮，自己很喜歡。」

▲ 林景程、黎耀祥、李佳芯、龔喜欣等出席《殺手》發布會。（東星圖片）

前晚一集小秉有句對白：「我都唔想自己咁癈」，林景程現在回看，覺劇本寫得好。「拍攝時沒特別留意，現在看又覺得很有趣，如果可以再拍，我可講得更好。」

他又劇透小秉之後發展：「其實小秉天資不好，無論怎樣教都不會變強，反而在人生上會有更大得著。」

林景程指：「劇中Dark Angel先救了小秉的人生，他由一無所有變有目標，後來閻武成為他第二個師傅，再次把小秉人生拯救。」

▲ 林景程演戇直的小秉受讚賞。

觀眾讚林景程可以放下形象，他笑道：「大家常以為我只演專業人士，其實私下的我也是如此戇直，演戲時再把此特質放大。」

現時身兼演員和物理治療師的他，說兩個身份有好有壞。林景程稱：「曾去過老人院做治療工作，長者因看過我演出《超能老豆》，好開心說我上電視，有時病人家屬在治療中會較緊張，但如他認得你，好像會放鬆，有個信任。」

不過，他又指：「但亦試過有病人知道療程由我去做，便想放棄，因指我志不在此，這是我最hurt一次，因為我既然能做治療師，自然會盡力做好，但也沒辦法，人生就是如此總有取捨。」

記者：鄭嘉瑤