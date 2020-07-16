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【殺手】黎耀祥讚麥明詩演出夠真摰　祥仔操肌演殺手後再做泰拳手

娛樂 16:52 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎耀祥在《殺手》表演踢木板顯身手。（東星圖片）

TVB劇《殺手》今天（7月16日）在電視城舉行記招，黎耀祥、李佳芯、龔嘉欣、江美儀、謝東閔、李成昌、鄭子誠、馬海倫、何遠東、歐瑞偉、樊亦敏、孫慧雪、譚嘉儀、林景程等出席。活動上，黎耀祥劇透《殺手》，他向同台的李成昌說：「大家等今晚，我同你老婆（樊亦敏）打到飛起。」

此外，黎耀祥台上公佈首周劇集成績，第1集7天跨平台總收視29.6點，即逾1,932,000人次收看。首周的7天跨平台總收視平均29.2點，即逾1,900,000人次收看，成為自2017年至今，二線劇集首周收視冠軍，成績十分理想。

黎耀祥與龔嘉欣在《殺手》有很多對打演出場面。（東星圖片）

黎耀祥在《殺手》演出令觀眾頗耳目一新，他接受TOPick訪問稱：「沒演這類市井角色約十年沒有演，再加上今次自己是入行以來拍得最多打戲的劇，所以令觀眾有全新的黎耀祥感覺。」

早前，《殺手》內黎耀祥與麥明詩父女相認戲令不少觀眾感動，祥仔讚劇中阿女麥明詩演得好。

他表示拍攝時沒有指導對方，甚至謙稱反要跟麥明詩學習：「新的演員有他們自己的感覺，不可以用我們舊一輩演員的演法、諗法加在新人身上。自己演了那麼久，也想有新的演法，所以相反是我要在新人身上吸收才對。況且麥明詩本身很聰明，而她演出時因為真心，沒有用太多技巧，這反而是我們演得耐的演員要學習。」

黎耀在《殺手》稍後有騷肌的演出。

黎耀祥今次在《殺手》動作連場外，他並透露稍後更有一場騷肌的場面，而且為演出時令肌肉線條更明顯而兩天不飲水。可是，他要繼續辛苦，因為在下套新劇將演泰拳手：「可能大家覺得我幾打得。不過近日疫情，多留在屋企，本來為新劇的訓練也要暫停，只好自行在家練習。」

祥仔在美國讀書的兒子在上周回港，現在正接受隔離：「因為之前沒有航機，所以他未能回來，而我們很踏實，不買少價機票。他很乖好心歸，平時也不四處走，所以不我們不太擔心。」

記者：鄭嘉瑤

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