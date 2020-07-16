【感染症狀】本港爆發第三波疫情 英國研究：近一成確診患者現紅疹或屬新冠肺炎病徵

▲ 英國有研究指，有近一成確診的患者出現紅疹，或是新冠肺炎病徵之一。

本港爆發新冠肺炎第三波動疫情，據世衞資料顯示，感染新冠肺炎會出現發燒、乾咳等症狀，更有研究指，會喪失嗅覺或味覺。英國有研究指，有近一成確診的患者出現紅疹，或是新冠肺炎病徵之一，而出紅疹更是部分確診患者唯一出現的病徵。

據外媒報道，研究小組對英國追蹤病毒應用程式的33.6萬名用戶數據作分析，結果發現，在病毒檢測呈陽性的患者，當中有8.2%出現紅疹；在檢測呈陰性的市民當中，則有5.4%出現紅疹；未有檢測但出現新冠肺炎3種主要病徵的人，其中8.2%都出現紅疹。

研究人員再調查約1.2萬名出現紅疹、懷疑或已確診者，約有17％確診者認同紅疹為其首要出現的症狀。約有21%確診者表示，出現紅疹為他們唯一出現的病徵。

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研究指3種與新冠肺炎相關的紅疹

蕁麻疹

皮膚表面突然出現發癢的紅腫塊，通常從手掌或腳掌開始劇烈痕癢。

水痘型紅疹

出現紅色腫塊，面積通常較小而會發癢，通常於手肘、膝蓋和手腳背面出現。

凍瘡

手指或腳趾上出現紅色或紫色腫塊，可能會疼痛，但通常不會發癢。

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據世界衞生組織（WHO）網頁，感染新冠肺炎有以下11種症狀，包括發燒乾咳、疲倦乏力

、疼痛和酸痛、鼻塞、頭痛、喉嚨痛等，詳情請看：【下一頁】

不過上述症狀不包括於3月中發現的「失去味覺或嗅覺」症狀。英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究來自中國、南韓與意大利的新冠肺炎確診個案發現，患者感染新冠病毒以後，可能沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。

另據英國國民保健署（NHS）的指引，新冠肺炎患者主要有3大病徵，包括發燒、持續咳嗽和味覺改變。

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責任編輯：羅嘉欣

