2019/20年度馬季本地投注額932億元　按季跌8.3%

▲ 馬會公布2019/20年度馬季總投注額。（資料圖片）

2019/20年度馬季結束，馬會稱，今季本地賽事的本地投注額932.73億元，較2018/19馬季跌8.3%；不過海外匯合彩池投注總額按季升25%，達232.33億元，合計兩者約1165億元，按季跌3.2%。

馬會今季舉行87個賽馬日，較上季少一個賽馬日；馬季共舉行828場賽事，是歷來最多。其中跑馬地煞科日的投注額達16億元，創出跑馬地賽事的單日投注額新高。至於今年度馬季博彩稅金額，有121.13億元，按季跌6.7%。

馬會自今年1月起，實施疫情預防措施，部分時間場外投注處關閉，兩個馬場禁止觀眾進入，令今季賽馬日入場總人數按季大跌63.7%，至約80.3萬人。

馬會行政總裁應家柏稱，對抗疫情是持久戰，必須時刻保持警惕。馬會迅速應變，實行一系列安全措施和防疫政策，讓賽事繼續舉行，很高興能順利完成全季賽事。

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責任編輯：吳卓峰