【新冠肺炎】荃灣荃景圍增多宗確診個案　涉港安醫院31歲急症女護士、胡忠游泳池助理

▲ 荃灣港安醫院一名護士初步確診。

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，本港今日（16日）新增67宗確診個案，其中63宗是本地感染，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）交代疫情走勢。

【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案 創疫情以來單日新高

第1654宗確診個案為，荃灣港安醫院31歲女護士；其朋友為第1638宗確診個案，任文職，較早時間出現不適，有機會是源頭。他曾於7月6日及7月11日與其他朋友打籃球；其父親亦是確診個案，編號為第1656宗，職業為司機。

此外，荃景圍地區亦病多名確診者，包括一名住在荃灣荃威花園E座的36歲男海關，個案編號為第1617宗。另外，一名荃景圍胡忠游泳池40歲女助理（第1642宗）亦確診。

荃灣港安醫院表示，一名於急診中心工作的護士，於7月15日初步確診感染2019冠狀病毒病。該名護士為新入職員工，最後工作天為本月15日，並無接觸病人。她在工作期間有配戴外科口罩。該護士的朋友於本月15日初步確診，因此她於同日在本院接受病毒檢測，其初步結果為陽性。

院方已即時主動通報衞生署，並轉送公立醫院接受進一步檢查及診治。同時，醫院已立即跟進13名與確診者有接觸的員工，全部沒有病徵。13人經檢測後，結果呈陰性，獲安排休假14天。

荃灣港安醫院已即時就確診者工作及曾停留的範圍進行徹底清潔及消毒。醫院會繼續配合衞生防護中心的調查，為曾經與確診者有接觸的員工進行醫學監測，並等待進一步指示。同時，院方已提醒醫生、醫護人員和員工提高警覺，嚴格執行感染控制措施，並不時提供傳染病最新資訊。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎