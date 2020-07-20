【男性癌症殺手】不煙不酒喉嚨頂住以為生瘜肉　港男感染HPV病毒確診口咽癌第3期【附常見症狀】

▲ 耳鼻喉專科醫生指，口咽癌病徵不明顯，確診時多數已是晚期。

若感到喉嚨「頂住頂住」，可能是口咽癌徵兆！本港一名63歲男子不煙不酒、常做運動、早睡早起，3年前突然喉嚨有被頂著的感覺、經常被嗆到，情況持續數月，以為長有癔肉，求醫後被確診罹患口咽癌，臨床至少已屬第三期，由人類乳頭瘤病毒（HPV）引起，成因不明。耳鼻喉專科醫生、香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授林偉雄表示，口咽癌病徵不明顯，被發現時往往已屬晚期；由HPV引發的口咽癌也未必與性生活有關。

▲ HPV可引起口咽癌，發病部位包括吊鐘、扁桃腺、舌頭根部、軟顎、口咽後壁。（黃泳欣 攝）

患者喉嚨不適頸部有腫塊

現年63歲的Sam為口咽癌康復者，2017年7月確診，當年感到喉嚨「頂住頂住」但無痛楚，不以為然。惟家人發現他經常被嗆到，即使不說話時也如此，情況持續約5個月；而且頸部左邊出現硬塊，同樣沒疼痛感覺。任職言語治療師的女兒認為情況不尋常，叮囑盡早求醫，故此Sam向林醫生求診；抽組織化驗後，證實患口咽癌，並有轉移跡象，感染途徑不明。

林醫生指，Sam口咽部位的腫瘤約為3至4厘米，屬第一至二期；已轉移至頸部的淋巴核則較大，屬第二期；綜合而言，臨床至少屬第三期，治癒率為80至90%。因腫瘤不小，若做手術徹底切除，創傷較大，故建議進行七星期電療、化療，最終腫瘤消失，目前無復發跡象。

口咽癌定義

口咽癌屬於頭頸部的癌症。頭頸癌為本港男性十大癌症殺手，發病部位泛指頭頸部位，此類癌症包括耳鼻喉科腫瘤，例如喉癌、鼻咽癌、口咽癌。本港每年口咽癌新增病例約有100宗。

林醫生指，口腔、口咽是兩個不同器官，但常被混淆。口咽由五個部位組成，包括：懸雍垂（俗稱「吊鐘」）、扁桃腺、舌頭根部（約舌頭最後的1/3）、軟顎、口咽後壁。於上述部位出現的腫瘤，均屬口咽癌。至於口腔，則包括舌頭（約舌頭前2/3）、硬顎、口腔壁此三個部位。

▲ 口咽癌患者接受口腔激光顯微手術，清除口咽部位的腫瘤。（相片由林偉雄醫生提供）

HPV可引發口咽癌

林醫生指，經常吸煙、飲酒是引致口咽癌的高危因素。全球與煙酒有關的頭頸癌新症數目近年大幅下跌，本港口咽癌新症趨勢不跌反平穩，可能是與病毒感染有關。

近年有醫學研究發現，HPV除了會引發子宮頸癌，也會引發口咽癌。引致口咽癌的是高危型HPV（HPV16、HPV18），惟感染途徑難以確定，大多是性生活、煙酒引發，另尚有其他不明因素。患者的伴侶不一定會受感染。

由HPV引起的口咽癌，患者年齡中位數約60歲，以男性居多。因為男性感染HPV後，產生抗體的機率比女性低。患者中，有近40%不煙不酒，79.1 %屬於較早期的口咽腫瘤，有83.7%人士腫瘤位於扁桃體，整體存活率約為63%。比起煙酒，由HPV引起的口咽癌，基因突變機率較低，同一時間並無另一種頭頸癌出現。

喉嚨痛為口咽癌常見病徵

林醫生指，口咽癌常見病徵為：喉嚨痛、唾液帶血絲、喉嚨感覺被頂著、頸部有不痛的腫塊。分病徵與上呼吸道感染等常見疾病相似，不太明顯。但若腫瘤太大，或令患者難以呼吸、聲音沙啞，甚至口咽潰爛流血。

HPV引致的口咽癌，部分患者扁桃體、軟顎附近部位有潰爛情況。多數患者感到喉嚨不適，但未必疼痛、流血，頸部也未必有硬塊。故此，通常發現患口咽癌時是晚期，原發腫癗已變大，甚至出現已轉移的淋巴核。

HPV引起的口咽癌，患者需持續感染一段頗長時間，再加其他因素才會發病。醫學界尚未清楚感染時間。口咽癌沒癌前病變，故較難及早察覺。

感染HPV16就會患癌症？不一定，因為人體免疫系統會清除口腔的感染。林醫生指，中大今年發表了一項研究，追蹤200多位口腔感染HPV的人士，12個月後覆檢，22.7%患者持續感染HPV16一類病毒，2年後感染人數跌至10.6%。隨著時間增長，口腔的HPV會漸漸消失。

▲ 林醫生透過鼻喉內窺鏡為患者檢查。（相片由林偉雄醫生提供）

檢查及治療方法

如何證實是HPV16引起的口咽癌？林醫生指，透過口咽抹片樣本檢查，可抽取腫瘤樣本進行測試。治療口咽癌的方法包括：手術切除、放射線治療、化學治療、標靶治療，或是合併採用上述療法。

採用何種療法還需視乎以下因素：腫瘤的生長位置及大小、有無頸部淋巴節轉移、有無遠端轉移、對化學藥物及放射線治療的敏感性、病患身體狀況、醫生的經驗。

林醫生指，近年機械臂、微創手術的出現，減低了手術的創傷程度，而且利於進入狹窄、隱蔽部位。中大於2013年展開一項臨床研究，讓患者採用傷害性較低的手術，對比接受電療、化療患者的治療成效，追蹤10年。目前發現，首2年兩類方法的治癒率也達90%以上。

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記者：黃泳欣