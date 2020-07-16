不滿被輾腳踢向行李箱　19歲青年認擾亂秩序判感化

▲ 案件於粉嶺法院判刑。（資料圖片）

去年12月底有人發起於上水廣場「和你shop」，19歲青年擬擔任義務急救員，但疑在天橋被1名女子的行李箱輾過腳，一時衝動下拉扯及踢向行李箱，早前承認1項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，今（16日）於粉嶺裁判法院被判18個月感化令。裁判官判刑時指，不清楚案發時被告的行為對擾亂秩序有否帶頭作用。

被告曹禮然（19歲）早前承認於2019年‪12月28日‬，在上水廣場2樓行人天橋的公眾地方作出擾亂秩序行為，即踢及拉扯1名女子的行李箱。

辯方求情時指，被告去年曾因追截劫匪而獲表揚，而他原任職速遞員，受宵禁令影響而辭職，但被告仍積極向上，轉職單車維修員。被告的社會服務令報告指，他早前因1宗單車交通意外導致手部受傷，並不適合做社會服務。感化官又指被告品性純良，沒有不良嗜好，事後已深切反省，被告稱因一時衝動而犯案，故重犯機會低，建議判以18個月感化令。

主任裁判官蘇文隆判刑時指，案件中沒有人受傷，但法庭對於案發時現場有多少人及在場人士的情緒如何，以及被告的行為有否帶頭作用，令事件惡化等不得而知，故接納報告建議，判以18個月感化令。

案情指，被告當日正準備參與上水1個大型活動，並擔任義務急救員，但在上水廣場行人天橋被1名女子拖著的行李箱輾腳，被告當時感到腳有痛楚，亦感到氣憤，打算向女子追究而踢及拉扯其行李箱。

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記者：林欣樂