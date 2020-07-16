【殺手】陳豪黎耀祥修身齊家　兩大型爸交流塑身心得：作為爸爸要保持良好狀態

凍齡塑身並非女人專利！劇集《殺手》兩大男主角黎耀祥和陳豪接受TOPick訪問，兩位中佬於戲外會交流Keep弗心得，只因祥仔為角色要激減10多磅，而陳豪就擔任「瘦身導師」。二人均認同男人不可懶於保養，已為三孩之父的陳豪說：「作為爸爸，要保持良好狀態。」至於祥仔則說：「觀眾對演員好殘酷，不想遭人說走樣。」

黎耀祥與陳豪相隔7年再結劇緣，祥仔飾演過氣殺手，反之陳豪為殺手界的明星Zero，56歲的祥仔有一定的人生閱歷，演活爛撻撻又市井的「閻武」，他說：「我們這些年紀總有一些過去，可以將自身想法及經歷放諸角色內，同一角色10年前跟現在去演有莫大分別，觀眾從你的眼神、舉手投足看得出變化，所以演員要努力豐富自己的人生，這是演員的修為。」

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▲ 陳豪跟黎耀祥相隔7年再合作。

為角色操肌

祥仔飾演的「閻武」中年發福，因為接獲重大任務，決意努力操弗身型。

祥仔為此於1個半月內激減10多磅，56歲的他更於劇裡騷肌：「沒可能於短時間內變肌肉男，所以只能減掉脂肪。」

▲ 二人不少打鬥場口。

陳豪當年因拍《誇世代》而操出完美靚boby，有著豐富的塑身心得，故此祥仔找陳豪當軍師，從飲食及運動方面著手，要精準地量度食物份量，祥仔說：「食100g的牛肉有幾多卡路里？100g通粉又幾多卡路里呢？都要用磅去秤。」

為加快成效，後期更要食白烚食物：「早上焙兩隻蛋、西蘭花及蕃茄做早餐，」

▲ 黎耀祥為角色而激減10多磅。

身為導師的陳豪說：「用餐有一個黃金比例，4成蛋白質、4成碳水化合物及2成脂肪，跟隨這個formula純粹為健康著想。」

49歲的陳豪勤於keepfit，只望保持良好的狀態：「作為一個爸爸，孩子仍然很年幼，加上我是一個演員，所以要保持好狀態。做完運動之後會發現狀態比前好，整個人變得年輕又精神了，只要每天做一點運動便可。」

▲ 陳豪近年注重健康，希望保持良好狀態。

陳豪續說：「我經常跟祥仔說，別當成一個減肥計劃，只是變成一個life style，自己都會好享受。」

不但女人要保養，男人都不可以偷懶，陳豪與祥仔似乎甚有信心做「美魔男」。

陳豪說：「別說做美魔男，男人最重要是有男人味。」在旁的祥仔說：「觀眾對演員的要求很殘酷，即使你年紀漸大，都要求你好弗，被指中年發胖或走了樣就慘，所以對自己都有要求，不容許自己變成大肥佬。」

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▲ 當年拍《誇世代》演拳手，陳豪操出爆肌身型。

交流育兒經

祥仔跟陳豪均擁有美滿的家庭，陳豪跟太太陳茵媺育有三名子女，這位「超能爸爸」要努力做到不偏心：「我很注重公平，盡量將愛平均分配給三名子女。」

當三名子女爭玩具時，陳豪也盡量公平處理：「令三名孩子明白要輪流玩，大家機會勻等，要學懂『排隊』和分先後次序，另外要學懂跟人分享。」

▲ 陳豪跟陳茵媺育有三名兒女。

由於三名子女性格不同，故要因才施教：「每個人的專注力及吸收力也不同，父母於教導子女上幾吃力，但都要做呢。」

至於祥仔的兒子黎正橋已經21歲，由於是獨生子的關係，祥仔起初也怕寵壞兒子：「我們夫婦不會輕易滿足兒子每個要求，要教曉他學會思考，譬如帶他去買玩具，會告訴他不同玩具的特別之處，讓他思考買那一個好。其實這樣也是一種溝通，令大家感情更好。」

▲ 黎耀祥謂人生經歷對演員很重要。

說到子女的教育問題，由於陳豪頗喜歡英國的教育制度，將來有意送子女往英國讀大學：「讓他們豐富自己的人生經驗及視野，學習如何去生活，始終他們都要面對社會。」

陳豪謂做父母要學懂放手：「跟子女分享我們的經驗，然後讓他們建立決定能力，要明白每行一步，都要承受那後果。」

而祥仔的兒子於美國留學，他謂這是兒子自行決定：「你的人生由自己負責，連這一點也做不到，其他事情也做不到了。」

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陳豪服裝：Theory

記者：游艾維