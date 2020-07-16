【新冠肺炎】源頭不明個案達35宗再創單日新高　慈雲山超市女職員染疫

▲ 今日逾半個案感染源頭不明，達35宗，再創單日新高。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（16日）新增67宗確診個案，包括63宗本地感染個案及4宗輸入個案，當中有28宗與之前的群組有關，另有35宗不明源頭個案。

【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案 創疫情以來單日新高

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，本港今日有35宗不明源頭個案，部分個案情況如下：

第1594宗個案：45歲男士，他是一名公司的司機，間中當的士司機

第1637宗個案：39歲女士，於慈雲山一間超市工作

第1635宗個案：45歲男士，於伊利沙伯醫院的控制室工作，負責調配非緊急的車輛的控制員

第1639宗個案：56歲女士，為伊利沙伯醫院員工，居慈雲山，在院內爆發時沒有上班，料於慈雲山感染

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩