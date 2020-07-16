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馮允謙夥文青女神陳漢娜拍MV　Hana感受跟摯愛分離難掩傷感

娛樂 17:10 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馮允謙跟陳漢娜首度合作。（圖片：寰亞）

寰亞唱作歌手馮允謙（Jay Fung）早前推出歌曲《開始倒數》連奪三個電台歌曲榜及ViuTV 《Chill Club 推介榜》冠軍，乘勝追擊，新歌《地球來的人》比前作更科幻更多特技，今次Jay並邀來文青女神陳漢娜合作拍MV。

雖然在MV中要扮演未來世界人類，Jay Fung沒有機會穿上太空人裝演出，令他大感可惜。

他解釋：「開會時聽到導演說有太空船，我又做一個未來人類，當然好興奮，心諗至今都未做過太空人，有得試都不錯，卻不知原來2030年後的人，可能已不需要再著厚重太空衣，而是好像我身上衣服，線條好簡單套裝。」

Jay Fung說：「今次同《開始倒數》一樣，有很多好犀利特技，背景講未來世界，不過今次是一個愛情故事，所以導演幫我找來又靚女又好戲嘅女主角Hana陳漢娜一齊演出。」

他指Hanna有好多演戲經驗，如演出電影《殺破狼：貪狼》同埋《G 殺》，當知道要一齊拍，他都有緊張：「不過Hana好投入好好人，事前準備時溝通好，等我知道如何演繹，令我好易投入角色。」

Hana飾演一個未來世界的女生。（圖片：寰亞）

Jay Fung說：「故事講到世界末日，地球已經不適合人類生活，Hana移民去外太空星球生活，但她又掛念我想回來，故會有一場『喊戲』。」

Hana說：「不是真喊，只不過鏡頭會見到地球上好多人被吸走消失，當中有BB仔，你面對此情景會有一份無力感，所以會好傷心好難過。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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