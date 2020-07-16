【殺手】李佳芯為粉絲安全贊成取消簽書會　Ali答應書迷：擇日與大家見面

▲ 李佳芯對《殺手》收視搶佳績感高興。（東星圖片）

TVB劇《殺手》今天（7月16日）在電視城舉行記招，女主角李佳芯（Ali）亦有出席。《殺手》收視理想，成為自2017年至今第二線劇集（9時半時段）的首周收視冠軍，成績很理想。

李佳芯接受TOPick訪問表示：「希望會越來越好。初初觀眾對題材好奇而看，但要承接落去是最難，所以希望隨後收視成績都可以一直好下去。」

這次《殺手》角色演一個貪小便的人母，可謂展現了不一樣的Ali，她說：「之前都演過數次媽媽，比如《與諜同謀》都演有6、7歲小孩的媽媽，但今次算是年紀最大的孩子。之後《愛美麗》都做媽媽。今次阿仔蠻會做戲，而且又乖。」

她表示，演出時隨對手的年齡不同，自己的演澤反應也會有異，所以與小朋友一同演戲，可以令自己有不一樣演出。

此外，最近出新書的Ali，本來在書展有簽書會，可是因為疫情爆發，令書展延期，因為簽書會也要取消。

李佳芯豁達稱：「本來在寫書時，是疫情最嚴重的時候，已預計不會有書展，當時心態是，就算無書展都會繼續做。當然到臨書展時又有回期望，但現在到書展前又取消，是少少可惜，但絕對是要取消，因為疫情真的很嚴重。如果為支持我而特地到場的人有甚麼事，我更加不安樂、不開心，所以覺得取消是好事。唯有答應再擇日與大家見面，一定會再搞。」

至於近日被指搬大屋，引來不少猜測，Ali回應：「搬了很久，在年頭已搬，只是近期才被拍到而已。其實搬屋是被動，因為剛好完租約，幸好於疫情前搬了，如在疫情期間搬較麻煩，而且幸好那段時間較為空閒。」

記者：鄭嘉瑤