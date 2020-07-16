【新冠肺炎】男子街上偶遇彬記群組確診阿伯吸煙　聊天10多分鐘中招

▲ 男子街上偶遇64歲確診阿伯吸煙後中招。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，當中35宗源頭不明，以及4宗輸入個案，創1月底疫情以來單日新高。

其中1649個案為74歲男子，於7月11日發病，有流鼻水症狀，目前入住東區尤德夫人那打素醫院。該名男子指，自己曾在街上撞到1456確診個案男子10多分鐘，當時該名男子正在吸煙，並沒有戴上口罩。

翻查資料，1456個案為67歲男子。該名男子於6月底、7月初曾去牛池灣坪石邨彬記粥麵美食，其62歲妻子（個案1455）亦確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不戴口罩吸煙是一個高危傳播的行為，呼籲市民不要吸煙。

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責任編輯：楊宛茜