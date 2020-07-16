【新冠肺炎】醫院聯網增多宗確診個案　佛教醫院、將軍澳醫院、瑪嘉烈醫院病人及伊院病人服務助理確診

▲ 陳國峰攝。

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，本港今日（16日）新增67宗確診個案，其中63宗是本地感染。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（16日）指出伊利沙伯醫院病、佛教醫院、將軍澳醫院及瑪嘉烈醫院均有確診個案。

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伊利沙伯醫院個案：

伊利沙伯醫院A6病房近日爆發小型群組感染，3名病人分別確診，而在該病房工作的病人服務助理今日（16日）確診，為第1396宗個案，居住於慈雲山地區。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，涉事員工在院內出現爆發其間正休假，相信其感染與院內病房群組無關。此外，伊利沙伯醫院一名非緊急救護車調配中心員工確診。

▲ 伊利沙伯醫院病人服務助理確診。（曾耀輝攝）

醫管局指，該員工不需接觸病人，主要是接載同事到不同醫院開會，最後上班日為7月13日，未曾前往出現伊利沙伯醫院出現院內傳播的內科病房，估計與感染群組無關。

佛教醫院個案：

此外，劉家獻續指一名病人今日（16日）於佛教醫院確診，為第1644宗個案，本於7月13日入院準備接受關節手術，入院後發現有發燒及呼吸道感染症狀，因此取消手術，並安排新型冠狀病毒測試，當時結果為陽性。

病人後送到伊利沙伯醫院進行隔離治療，其於佛教醫院是住普通科病房，病房中有4位病人，其中3位病人已出院，剩下1位病人亦有作隔離治療。病房同事接觸病人有穿着合適防護裝備，故沒有醫護人員為緊密接觸者。

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瑪嘉烈醫院個案：

劉家獻提到瑪嘉烈醫院同有確診病人，為1650號男病人，7月15日晚因發燒入院安排入住雙人病房，今日凌晨初步確診，同房病人被列為緊密接觸者，暫時結果為陰性。沒有醫護人員被列為緊密接觸者。

將軍澳醫院個案：

第1559宗個案是將軍澳醫院71歲病人，他於7月13日經急症室轉到內科，當時有低燒並初步確診，於是轉到隔離病房。同一病格有10名病人被列密切接觸者，其中一人已出院、一人因長期病患已離世，仍留院的8人檢測為陰性，亦已轉到隔離病房。

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記者：郭家穎、蘇文軒

