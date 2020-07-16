【新冠肺炎】疫情第三波確診個再創新高　張竹君：未可判斷是高峰

▲ 張竹君指出，現時難以判斷現時是高峰，因為要在疫情稍後時間才知道，也不排除將來有更多確診個案。（陳國峰攝）

本港疫情第三波，今日（16日）確診個案再創新高，今日新增67宗確診個案，當中63宗屬本地感染個案，逾半屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，現時難以判斷現時是高峰，因為要在疫情稍後時間才知道，也不排除將來有更多確診個案。

詳情即看：【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案 創疫情以來單日新高

張竹君又指，要視乎疫情發展的趨勢，會否上升或下降，如果市民做足防疫措施，多留家中，有機會拖慢或截斷傳播鏈，但近日源頭不明個案持續上升，呼籲大家仍要努力。

對於政府會否就疫情推出在家工作措施，食物及衞生局副局長徐德義指，有關措施只是其中一個保持社交距離措施之一，而社會對公共服務有需求，而當局有計劃安排員工在一個不擠迫的情況下工作，避免大批人聚集，例如彈性工作、保持環境衞生清潔等，亦會鼓勵其他私人機構調較員工的工作時間，以保持社交距離和減少使用公共交通工具的時間。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、陳子謙