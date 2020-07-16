【母兼父職】離婚後獨力照顧14歲自閉兒　韓單親女星︰他是我奮勇向前的動力

▲ 39歲的韓國女演員吳允兒離婚後，獨力照顧現年14歲患有自閉症的兒子。

39歲的韓國女演員吳允兒最近參演韓劇《結過一次了》，引起觀眾注目。吳允兒於2015年與丈夫結束8年婚姻，離婚後獨力照顧現年14歲患有自閉症的兒子。她早前攜子公開亮相，不但參與綜藝節目，還一起為雜誌拍攝。她感嘆「兒子是我奮勇向前的動力」，希望自閉症小朋友能進一步走入人群。

據韓國媒體報道，吳允兒早前與患有自閉症的兒子演出綜藝節目《新品上市便利餐廳》，在螢幕前公開與兒子的家庭生活。最近她再與兒子為雜誌《Big Issue Korea》拍照，該雜誌支持無家可歸的銷售人員獨立。

▲ 母子為雜誌拍照。（相片來源︰IG@ya9579）

望自閉症兒融入社群

吳允兒受訪時表示，希望患有自閉症的小朋友能進一步走入人群，所以決定與兒子一同演出綜藝節目，又指通過節目令她和兒子都成長了。

因為兒子我才走到今日，他是我最珍貴的孩子，也是我奮勇向前的動力。

▲ 兒子知道媽媽疼錫他，也很愛媽媽。（相片來源︰IG@ya9579）

這位單親媽媽提及寶貝兒子時，總是笑容滿面，即使要獨自照顧有特殊需要的兒子，她亦無怨無悔，更感謝兒子一直給她愛及溫暖。

無獨有偶，吳允兒在韓劇《結過一次了》的角色與現實中的她有點相似，她飾演一名單親媽媽，離婚後為了照顧兒子，積極尋找工作。

被公認為堅強單親媽媽

吳允兒的兒子在5歲時確診自閉症，自此需接受治療，由於服食藥物的副作用，令兒子身型肥胖，引來網民討論。甚至有不清楚狀況的網民指責吳允兒，批評她只顧自己的身材樣貌，卻不理兒子愈來愈胖。

▲ 吳允兒和兒子感情深厚。（相片來源︰IG@ya9579）

雖然兒子患有自閉症，但吳允兒一直積極面對，被公認為堅強的單親媽媽。她不時在Instagram分享與兒子的生活，愛子之情有目共睹。

更多單親媽媽正能量故事，即睇︰

【為母則強】20歲兒患嚴重自閉症智商如2歲BB 單親媽倪詩蓓肩負天職願照顧一生

【只想為你】單親媽日打3份工供養女兒到英美升學 「陳師奶」憶體罰打女感內疚：我好失敗

【相依為命】帶腦麻痺兒跑馬拉松環島遊 單親媽與死神競賽︰多讓他看世界不留遺憾

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲