【新冠肺炎】本港新增4宗輸入個案　分別由印度、菲律賓和印尼返港

▲ 本港今日新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，以及4宗輸入個案，創1月底疫情以來單日新高 。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，當中35宗源頭不明，以及4宗輸入個案，創1月底疫情以來單日新高 。

【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案 創疫情以來單日新高

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者包括一名由印度返港的27歲男子（第1600宗）、2名均38歲的菲律賓外傭（第1609和1645宗）和一名25歲印傭（第1646宗）。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙