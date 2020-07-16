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【立法會選舉】教聯會副主席鄧飛參選教育界　挑戰葉建源

政治 17:44 2020/07/16

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教聯會副主席鄧飛參選教育界別。（尹櫻霖攝）

香港教育工作者聯會副主席鄧飛，今日宣布參選新一屆立法會教育界別，挑戰擬角逐連任的教育界議員葉建源。

鄧飛表示，近年教育界高度政治化，香港有大量中學生參與政治運動，形容「不是一個正常的現象」。他稱，學生變成政客的武器，成為政治炮灰，他希望透過加入議會，為校園進行「政治降溫」。

教聯會主席黃錦良亦在場支持，他表示，收到不少會員意見，希望教聯會派人參選立法會，經商討後，教聯會理事會一致通過派鄧飛出選。

鄧飛又指，現時的通識教育科成為政客「政治煽動」的平台，批評有政客假借通識教育之名，進行與教育無關，有關政治洗腦和宣傳工作。

對於民主派北區區議員蔣旻正亦有意競逐教育界議席，被問到民主派若派兩人角逐議席，建制派勝算會否提高。鄧飛表示，歡迎任何人參選，憑政綱比拼。他又不評論葉建源的在任工作表現，稱交由選民決定。

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記者︰尹櫻霖

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