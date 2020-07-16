【新冠肺炎】本地確診個案再創新高　許樹昌：個案未達高峰籲私人企業在家工作

▲ 再出現社區小爆發，荃灣荃景圍涉及多宗確診個案。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，當中35宗源頭不明，以及4宗輸入個案，創疫情以來單日新高 。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開記者交代最新疫情，詳情即看：【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案 創疫情以來單日新高

社區個案爆發擴大，政府抗疫專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌接受TOPick訪問時指出，根據今日的確診情況，找不到源頭比例越來越高，由於現時源頭太多，再下一步的社交隔離措施是要考慮家居工作，尤其希望私人公司的僱主要考慮：

至少實行1至2星期，根據現時的疫情，要用盡所有途徑，減少聚集買外賣及乘坐公共交通工具。

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▲ 許樹昌建議私人企業考慮在家工作。（資料圖片）

他指出，政府在7月15日實施新的限聚令及禁晚市堂食，有關措施要計算一至兩星期才知是否見效，他認為現時的感染患者是來自7月初引發的感染而來，現在病毒滲透入社區，需要包括用盡全力截斷傳播鏈，他理解政府現時建議彈性上班，由於考慮經濟活動等問題，不會帶頭發起在家工作，因而很多企業不會跟從。

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至於公立醫院的醫療負荷，他指出輕微徵狀的患者病毒量都可以很高，因此需要找出來隔離，擔心如果一旦讓他們回家休息，社區的傳播力更厲害，如果用盡公立醫院的一線及二線病房，或者需要考慮要使用其他措施，例如將合適的檢疫中心騰空出來，讓康復中的患者入住：

例如有些患者的病毒量不太高，又不需要聞氧氣，可以轉去有關檢疫中心，而公立醫院的一線病床可以主要用作治療剛確診的患者。

他表示由瀝源邨爆發個案開始，患者年紀開始大，長者的病情比較嚴重，很多需要接受蛋白酶抑制劑及干擾素治療，不過由於蛋白酶抑制劑會引起腸胃不適的副作用較多，需要密切留意患者的情況。至於輕微的患者，如果沒有出現肺炎或者缺氧情況，很多時候服用退燒藥紓緩徵狀。

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記者：伍瑋瑋



