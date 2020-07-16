職訓局改網上收生　新學年設1.5萬學額按年減1成　熱門課程5人爭1學額

▲ 職訓局高級助理執行幹事（教務）任影嬋（中）今日（16日）表示，新學年將提供逾140個課程、涉及1.5萬個學額。（視像會面截圖）

中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜，職業訓練局（VTC）今年因應最新疫情發展，「統一收生計劃」全面改以網上形式進行，申請人無須親身前往院校，而職訓局將於新學年提供逾140個課程、涉及1.5萬個學額，學額數目及截至目前的報名人數均較去年減少1成，但資訊科技及幼兒教育相關高級文憑課程，在疫市下學額有增無減。

職訓局高級助理執行幹事（教務）任影嬋今日（16日）表示，如早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，成績如符合要求，可於放榜日上午9時至下午4時確認接受學位；未獲取錄的申請人及新申請人，則可於22日至27日參與網上「統一收生計劃」報讀心儀課程，但香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI）各院校將設少量電腦供有需要學生到場使用報名。

她指出，除個別涉及專業資格的課程如社會工作，仍須進行網上視像面試，其餘大部分課程都無需面試，預計有關院校會在考生報名約1小時內透過電郵通知取錄結果，並提醒學生可在放榜前預先在職訓局網頁建立入學申請帳戶，令放榜日報名流程更快捷。

早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人

如文憑試放榜成績符合有關課程的入學條件及要求，將於7月22日文憑試放榜日獲轉換成「正式取錄」。有關申請人須於放榜日上午9時至下午4時，登入系統確認接受學位。

新申請人及沒有「正式取錄」的申請人

可於7月22日至27日「統一收生計劃」時間內，登入網上申請系統報讀心儀課程，並透過電郵獲知取錄結果（註﹕申請人須先於網上建立入學申請帳戶並繳付申請費，以登入系統參與網上統一收生）。

所有獲派學位的學生，必須在7月27日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。

▲ 職業訓練局（VTC）宣布，今年因應最新疫情發展，「統一收生計劃」全面改以網上形式進行，申請人無須親身前往院校。（視像會面截圖）

任影嬋表示，職訓局將於2020/21學年開辦逾140個課程，當中有100個為高級文憑課程，其餘課程為全日制學士學位、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，當中約120個為資助課程。

任影嬋指出，新學年預算有10個學士學位課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），連同其他自資學士學位課程，共提供790個學士學額，並分別提供9,000個高級文憑課程及5,000個文憑課程。鑑於社會情況及應屆中六畢業生人數，共提供1.5萬個學額，比去年減少約1成，各課程學額減幅大致相若，但個別課程為切合社會情況而各自上調數十個學額，包括IVE「人工智能及手機軟件開發」及「特殊幼兒照顧及融合教育」兩個高級文憑課程。

她續指，截至本月約有2.8萬人報名，比去年減少約1成，在應屆文憑試考生人數下跌多於6%之下，認為報名人數有所下調屬「預期之內」，較熱門高級文憑課程包括體適能及運動營養學、經典西式廚藝、藥劑科學及人力資源管理等，大概每5人競爭1個學額。

任影嬋提及，受疫情影響，不同行加速新科技應用，以及善用新技術回應社會新常態，會開辦不同課程培育學生專業應用數碼技能，包括在新學年開辦多個與「人工智能及機械人學」、「網絡安全」及「多媒體虛擬實境及互動創作」相關的高級文憑課程。

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記者：馮琪雅