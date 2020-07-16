救生員穿潛水裝備溺斃死因研訊續　上司指康文署乏使用裝備指引

▲ 死者上司冼玉坤（左）今出庭作供。（王仁昌攝）

荃灣近水灣1名救生員於兩年前在工作期間溺斃，死因研訊今（16日）午續。死者上司供稱，同事不會維修防鯊網，事發時他沒有批准死者使用潛水裝備，亦未曾監督同事檢查裝備。上司又指康文署沒有給予使用潛水裝備指引，他不清楚事發當日，維護防鯊網的外判商有否來過。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，死者同事早前供稱，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，發現死者身穿潛水裝備下水後失蹤，其後發現死者掛在水底下的防鯊網上。

死者上司冼玉坤供稱，他任職近水灣泳灘救生員高級技工，日常主要職責包括監察救生員及安排場地操練，亦會觀察泳灘上是否有危險物，包括在沙灘上目測防鯊網有否損壞，如果發現防鯊網有損壞，便會通知自己上司及聯絡外判商，而同事不會負責維修防鯊網。

▲ 死者兄長陳志誠（左）今出席死因研訊。（王仁昌攝）

冼續供稱，泳灘上的兩套潛水裝備是由康文署提供，只有在緊急情況，須進行超過2米以下的搜救才會用，但他不清楚是否必須有潛水牌照才可使用裝備，但事發時上級沒有給予相關指引，他入職後亦從沒有批准任何人使用裝備。

死因研訊主任問及冼，事發當日身處的位置。冼供稱，他當時身處泳灘辦公室，而他的座位背向泳灘救傷站。

死因研訊主任質疑，涉事潛水裝備放置在泳灘救傷站內，即事發時任何人拿取裝備使用，冼亦不會得知。冼回應指，若使用了裝備，氧氣瓶內的氧氣會減少，他便會知道。

死因研訊主任續指，於2018年4月開灘檢查裝備時，冼並沒有監督同事檢查裝備，亦沒有定期檢查裝備，冼如何得知事發時沒有人使用或曾經使用過裝備。冼遂改稱，並不知道是否有人用過裝備，但補充指自己主要負責監察救生員，亦會檢查救傷站物資，但並不包括涉事潛水裝備。

死因研訊主任又指，事發當日，負責維護防鯊網的外判公司曾否到過泳灘。冼回應指不清楚，又指外判公司巡視後便會離開，他不會收到消息。

陪審團問及冼，指冼曾供稱不會恆常維護潛水裝備，一旦需要使用，該如何應對。冼回應指，潛水裝備非必須使用的工具，所以沒有日常保養，又指如果有事發生，會先嘗試徒手潛水搜救。

死者家屬質疑，康文署有否向泳灘提供潛水裝備的使用指引，指明用作拯救，或是其他用途。冼回應指不知道，亦沒有收到指引。聆訊明續。

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記者：王仁昌