【嚴重曬傷】男子被曬傷「紅到發紫」 皮膚科醫生教曬傷後處理方法

▲ 男子被曬傷「紅到發紫」，皮膚顏色如火龍果。

夏日炎炎，相信不少人週末外出到戶外活動時，總有試過不小心曬傷。美國有傳媒近日意外拍到一名白人男性被曬到「紅到發紫」的情況，引起網民討論，有網民直言他皮膚的被曬至與火龍果顏色相若。

美國《ABC News》本月5日利用航拍，報導佛羅里達州的海邊出現一群魟魚與民眾共游的畫面。但觀眾留意到的，卻是一名皮膚被太陽曬至紫紅色的男子，Twitter帖文上的留言大部分都與他有關。有網民留言，本來是為了魟魚而來，沒想到最後會見到皮膚顏色像龍蝦的男人。

曬傷可用蘆薈凝膠舒緩

曬傷後應如何處理?皮膚科專科醫生林嘉雯指，曬傷的原理是皮膚過度接觸紫外線，令早期皮膚血管擴張，引致血流量增加，血管內皮細胞被活化，形成「曬傷細胞」及釋放更多發炎因子。

在暴曬後的3至6小時，皮膚會變得紅腫、刺痛及發熱，嚴重的話可能會出現水泡。紅腫熱痛通常會在3到7天內消退，有些會在4到7天開始脫皮和發現皮膚變深色，如有水泡則在7到10天內癒合。

她建議巿民可用含有蘆薈成份的蘆薈凝膠舒緩紅腫痛症狀，蘆薈當中透明的蘆薈膠，有輕微消炎殺菌作用，但要留意的是，不建議使用新鮮蘆薈外敷曬傷的皮膚，因為蘆薈皮及汁液帶有刺激性。

不建議燙火膏或敷面膜等偏方

坊間有些偏方如塗上燙火膏或敷面膜，林醫生亦不建議。她解釋，燙火膏有殺菌作用，但是曬傷本身並不是細菌感染問題。另外有些人會塗上帶清涼感覺的止癢消炎藥膏，但清涼感覺是因薄荷等成份刺激，實際上並不能降溫。

要舒緩並修復曬傷的皮膚，最簡單就是利用冷敷，使用冰袋或者浸冷水浴都有效。

至於敷面膜，她認為甚至有機會令問題惡化：

曬傷的皮膚很敏感，容易受刺激，面膜當中的成分參差，有機會令問題惡化。

復原時皮膚若比較乾燥，甚至出現脫皮，可塗一點潤膚乳舒緩。

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責任編輯：羅嘉欣