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【新冠肺炎】劉家獻：正積極重開500張二線隔離病床　當局正考慮使用社區康復設施

社會 18:17 2020/07/16

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）指，當局現正積極重開約500張二線隔離病床。（陳國峰攝）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，本港今日（16日）新增67宗確診個案，其中63宗是本地感染。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻坦言，現時入院的人數愈來愈多，有400多名病人正使用隔離設施，有300多名確診病人正在醫院接受治療。

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他稱，現時的做法是如病人確診，會將其放於一線隔離病床作觀察及治療；上一波的疫情爆發時，院方會將正康復中的，病徵很少的病人會放到二線隔離病床，當局現正積極重開約500張二線隔離病床。

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劉家獻又指，二線隔離病床仍不夠使用，當局正著手考慮使用社區康復設施，但仍需配合社會的安排，現階段會先集中使用現有的一、二線隔離病床。當局現已減少非緊急服務，以減低人流及感染風險。

另外，食物及衞生局副局長徐德義又否認政府有徵用酒店作檢疫措拖，他稱過去數月，所有從外地人士回港的人士均可以選擇自己作檢疫的地方，因為按衞生署的風險評估，部分人士是可以於酒店作檢疫，而酒店是否可用作檢疫，是其商業決定，當局願意就相關情況向酒店再次發出指引。

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記者：郭詩詩

徐德義 劉家獻 食物及衞生局 衞生署 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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