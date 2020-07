【陳奕迅演唱會】慈善騷全球錄2千萬人次收看　Eason分享正能量：展現最美的香港

▲ 陳奕迅網上音樂會一年內免費重溫。

陳奕迅 (Eason)的網上慈善音樂會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」上周六圓滿結束,為演唱會業界在疫情下紓困解憂,不少網民大讚陳奕迅歌單有心思,在疫境中的香港給予打氣聲音,Eason也透露有意再開part 2,今次有份負責製作的幕後單位,就透露此騷的種種籌備花絮。

陳奕迅今次《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》,由上月剛成立的「香港現場演出及制作行業協會」(HKLIPPIA,簡稱演制協會)洐生的「香港演制抗疫基金」主辦,因有感香港演唱會業界受疫情打擊甚廣,因此設立「香港演制抗疫基金」,並得到仁濟醫院全力支持代為收取及發放善款,義務對演制協會提供行政支援,幫助這半年多沒有工作和收入之會員。

▲ 陳奕迅希望演出讓大家看到香港是個很美麗地方。(大會提供)

因香港疫情於本星期有第三波爆發,作為「HKLIPPIA」聯席主席的何麗全及協會顧問謝嘉豪,也感到抹一把汗,因如此網上騷在今周舉行,因各場地或未能開放,隨時未能如期演出。

幸而籌款音樂會上周順利舉行,協會透露全球瀏覽人次累積達2,000萬人次,而是次演出,在開騷前已成功獲不少機構捐逾500萬港元,演制協會將不扣除成本全數捐予「香港演制抗疫基金」,而現時演制協會繼續會接受捐款至8月10日。

▲ 製作團隊拍攝出香港日出之美。(取自facebook)

Eason參予演出概念及主題

近年跟陳奕迅在海外演唱會有不少合作機會的何麗全和謝嘉豪,亦很感謝Eason在今次籌款騷的全力支持。

何麗全指:「陳奕迅去年的跨年紅館演唱會,原定開25場,雖然最後取消了,但可見Eason的叫座力,也是當今演出業界的中流砥柱,故今次我們一想到舉行慈善騷,便即聯絡Eason,大家談了五分鐘已有共識,因Eason亦很明白業界在疫情中面對的困境。」

▲ Eason本人亦未試過做一個日出的音樂會。(取自facebook)

整個籌備過程不足一個月,各單位分工合作,「HKLIPPIA」洽談表演場地,Eason跟音樂團隊就設計了表演主題,包括演出概念以至演出歌單。

何麗全表示:「日出日落的主題是Eason提出的,他覺得無論人生有幾多困境,第二天太陽還是如常升起,大家都有新的一天,帶出生命總有希望的正面訊息,並且透過演出可以展示給全世界看到,香港是一個很美麗的地方!」

▲ 陳奕迅跟音樂團體設計了整個演出的主題和概念。(大會提供)

選址曾考慮山頂

至於日出時段的演出場地,謝嘉豪稱團隊有過不同考慮:「如西九、山頂、海港城等可以看到美麗日出的地方,最後選了K11 Musea外星光大道一段,又模擬鏡頭拍攝,製作過程是一絲不苟,希望外間感受到業界不論多艱難,都會用百分百誠意去做好每一個演出。」

可是原定作即時演出的日出時段,最後改作錄播,謝嘉豪解釋:「因為之前已有人查詢是否會在K11 Musea外舉行,我們擔心到時真是有歌迷聚集,抵觸了限聚令,加上擔心天氣有變化,故才選擇錄播,但整個過程跟真正同步演出是沒分別。」

▲ 選擇在沒有觀眾的紅館演出,製作人希望帶出跟萬人坐滿相比下的強烈比。(取自facebook)

他們最為感恩的,是今次演出確做到團結感,並令到百多人同時有工開。協會以市價去請製作團隊,但反而不少單位願意減價,何麗全並指有歌手私下捐出善款,同為業界籌款出力。

何麗全憶述:「當大家一踏足紅館,所有製作單位都歡呼起來,因疫情至今已多月未有工開,做一個演出可以惠及很多工作人員,除燈光、音響、導演、舞台場務、以至清潔、電工都可以開工,大家都重拾那份振奮。」

▲ 今次Eason零歌酬演出,不少製作單位亦減價作支持。(取自facebook)

首筆資助金料8月底發放

現時演唱會業界人士約有3,000人,謝嘉豪稱協會公開讓業界人士,包括不同的幕後單位甚至歌手,都有資格申請成會員,「香港演制抗疫基金」在審核過會員資格後,預計在8月31日向會員發放首筆援助款項,不過資助金額日後再作公布。

何麗全指在Eason的慈善騷後,不少製作單位已跟他們洽商,有意舉行類似籌款音樂會,故相信很快會有第二次網上騷,至於是否如Eason所言希望舉行Part 2 ,何麗全跟謝嘉豪就賣關子,叫大家拭目以待。

▲ 香港現場演出及制作行業協會聯席主席何麗全(左)及協會顧問謝嘉豪(右)。

不過,他們強調是次網上騷不會推出任何形式的產品,並承諾一年內在官方facebook及YouTube頻道免費收看。

(如想捐款到「香港演制抗疫基金」詳情可瀏覽「香港現場演出及制作行業協會」之官方網頁www.hklppia.hk;捐款日期 : 2020年7月9日至8月10日)

記者:區家歷