新生代IT專才 把握創科機遇

▲ （左起）新生代IT專才梁家誠（Mars）、資訊及通訊科技課程主任胡可忠博士、創新及多媒體科技課程主任鍾啟源博士、新生代IT專才雷運生（Vincent）。

近年，「智慧城市」成為熱門關鍵字，加上人工智能（AI）、虛擬實景（VR）、擴充實景（AR）等技術應用日趨普及，造就不同行業對資訊科技專才的需求。香港高等教育科技學院（THEi）開辦兩個資訊科技相關的學士學位課程—「資訊及通訊科技（榮譽）理學士」及「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」。除教授最新的資訊媒體科技知識外，亦提供大量實踐機會以豐富經驗，務求裝備同學成為Work-Ready的新生代IT專才。去年更有學生畢業僅兩星期已獲得三份聘書，在逆市中突圍而出，畢業生前景相當理想。

置身數碼化年代，資訊科技與日常生活息息相關，IT專業早已超出維修電腦、寫程式等傳統概念，取而代之是提高生產效率和質素的高端科技如物聯網（IoT）、大數據、人工智能、電子商貿等先進技術。THEi開辦的「資訊及通訊科技（榮譽）理學士」課程，主要涵蓋有關系統程式設計、軟件開發、網絡及數據庫管理、手機系統及遊戲開發等知識和技術。課程主任胡可忠博士表示，為了更貼近市場需要，課程特別加入了專題單元，由導師因應資訊科技市場的最新潮流及話題，選取最新興的知識作教授內容，確保課程能與時並進。

▲ 梁家誠（Mars）期望日後繼續於電訊業紮根發展。圖右為課程主任胡可忠博士。

現職於大型電訊企業──數碼通的梁家誠（Mars），是「資訊及通訊科技（榮譽）理學士」課程的2019年度的畢業生，目前工作主要負責程式編寫，包括最新的5G網絡系統更新，為銷售和營運提供支援。他表示THEi課程涉獵範疇廣泛且緊貼市場動向，令他於職場上能學以致用。

「課程着重實戰經驗，即使日常課業也要模擬真實工作環境去做，過程中令我們發掘到不同的解難方法，同時提升獨立工作的能力。」Mars又說，學院曾安排到建築公司及數據分析公司的實習工作，不但令他對行業生態了解更深，亦因為過程中經常與不同背景的工作伙伴合作，溝通與協作等軟技能亦大大提升。

▲ Mars在畢業後短短兩星期內便先後獲得三間公司聘用，可見業界對相關人才需求相當殷切。

至於出路方面，學院2019年畢業生就業率為95%1，其中Mars更於畢業短短兩星期內便已先後獲得三間公司聘書，可見業界對相關人才需求相當殷切。「IT世界很大，發展機會處處，只要對資訊科技有興趣，且願意接受挑戰的話，都很適合報讀此課程。」Mars說。

▲ 院方每年都會舉辦招聘講座，讓畢業生了解職場最新發展。

▲ 「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」課程內容包括VR遊戲軟件開發。右一為該課程2018年畢業生雷運生（Vincent）、右二為課程主任鍾啟源博士。

另一個資訊科技相關的「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」課程，則着重運用新科技、電腦系統及設計思維，讓學生掌握多媒體製作的技巧。課程主任鍾啟源博士表示，相較於傳統以考試成績評估學生水平，課程更看重他們在課業上的表現，「因為只有落手落腳親自做過，他們才能學以致用。而對僱主來說，實質的portfolio比起成績表上的分數，亦更具參考價值。」

2018年畢業於「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」課程的雷運生（Vincent），與大部分IT學生一樣自小已對資訊科技深感興趣，後來更愛上設計和製作，於DSE畢業後入讀THEi「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」課程，期望能以科技設計將生活問題化繁為簡。

▲ Vincent認為，課程涉獵多元化內容，對其後的工作有莫大裨益。

現時於私人機構任職系統整合商（System Integrator）的Vincent表示，修讀課程的最大得着是能夠學到廣泛的知識，由簡單的拍攝、聲效、剪接，到進階技術如AR、VR、互動編程等，都一一涉獵得到。Vincent在學期間曾於香港電台電視部實習，負責電視節目拍攝，從中需要與不同持份者溝通以便完成不同拍攝項目，提升溝通及游說技巧。「實習工作讓我將拍攝意念和想法，一步步由零開始逐步構建出來，當中學到的演說技巧和團隊精神可套用在現時的實際工作上。」

▲ Vincent曾於香港電台電視部實習，負責電視拍攝，從中需要與不同持份者溝通以便完成不同拍攝項目，從中提升游說技巧。

對於發展期望，Vincent有意日後投身數碼方案顧問，利用大數據分析技術，提升使用者的體驗，以科技改善生活。他又寄語現屆DSE考生，多留意資訊科技界的最新動向和提升個人IT技能，都對修讀此課程有莫大幫助。

THEi「資訊及通訊科技（榮譽）理學士」及「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」課程，皆獲納入政府「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），修讀的同學每年可獲港幣42,800元學費資助2，有意報讀的中六同學可於DSE放榜後的個別指定時段內於「大學聯招辦法」（JUPAS）帳戶修改選擇或加入THEi課程；THEi 亦提供另外11個自資學士學位課程予應屆中六同學報讀，修讀課程的同學每年可獲港幣32,100元政府學費資助3。中六同學請於7月22日- 27日參加VTC中六網上「統一收生計劃」4，報讀THEi專業為本學士學位課程；同學亦可於7月21日中午12時或之前於網上先建立入學申請帳戶，為參加網上「統一收生計劃」做好準備。​詳請請瀏覽VTC入學網頁：www.vtc.edu.hk/admission。

THEi「資訊及通訊科技（榮譽）理學士」學士學位課程

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THEi「創新及多媒體科技課程（榮譽）理學士」學士學位課程

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查詢﹕3890 8323（環境及設計學院）

1資料來源：THEi畢業生就業調查2019

2只有本地學生能獲發SSSDP學費資助

3有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

4詳情請瀏覽VTC入學網頁 www.vtc.edu.hk/admission

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