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【新冠肺炎】何文田房署總部有人確診　當局事隔一天才公布詳情

社會 18:41 2020/07/16

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何文田房委會總部有人確診新冠肺炎。（資料圖片）

疫情嚴峻，房屋署今日（16日）稱，一名於何文田房委會總部工作的高級技術主任，確診新冠肺炎。
 
TOPick昨日（15日）已報道有關消息，當局事隔一天才公布詳情。該名確診人員辦公室地點，位於何文田房委會總部第三座7樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放，他最近一次上班日期是7月13日。

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其家人是確診者的緊密接觸者，他於是自行往私家診所進行病毒測試，發現初步確診，並獲轉介到醫院；他今日獲衞生防護中心通知確診。

該人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。房署會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施，該名人員的工作地點亦已按照中心指引，即時安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

房屋署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。

房署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合檢疫措施。

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責任編輯：吳卓峰

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