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【屍殺半島】《屍殺列車》 成韓國新加坡本年單日開畫冠軍　 台灣馬來西亞票房報捷

娛樂 18:41 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《屍殺半島》票房報捷。

《屍殺半島》昨天（7月15日）在韓國、台灣、新加坡等地同步上映，馬來西亞今日（7月16日）開畫，票房全數報捷。韓國開畫人場人次為352,926，力壓李秉憲《南山的部長們》以及劉亞仁、朴信惠主演喪屍片《Alive》，成為本年度單日最高開畫票房冠軍。

導演延尚昊、演員姜棟元、李貞賢均表示非常開心：「很多謝觀眾的支持，希望大家都會喜歡。」被導演笑稱為「女版馬東石」的李蕊更是感到非常興奮：「之前辛苦拍攝的鏡頭終於都可以在大銀幕與大家分享，心情很複雜，但希望大家會喜歡我們的表演，也會喜歡這個故事。」

《屍殺半島》男女主角賀影片創佳績。

除韓國外，其他上映地區的票房同樣氣勢如虹。台灣首日票房破2400萬台幣，超越前作《屍殺列車》，亦是疫情前平日全台票房總和。新加坡更是超越《與神同行 : 最後審判》，刷新韓片最高開畫日票房紀錄，馬來西亞於今日7月16日上映，同樣將近場場爆滿，相信會同樣登上票房冠軍。

香港本來在7月15日與韓國同日上映，可是因為本地爆發第三波疫情而延期，至於香港何時上映《屍殺半島》，要待電影公司日後公布。

撰文 : TOPick柴犬出動

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