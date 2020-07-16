【潮物速報】郵購網站YOOX聯乘時裝紅人JW Anderson　推20周年限量系列網上獨家發售

▲ 時裝郵購網站YOOX今年踏入20周年，找來人氣時裝設計師JW Anderson推出只在網站內發售的膠囊系列。（圖片由YOOX提供）

每一個年代，都有一批出色的時裝設計師成為主流，這年頭應該沒有人不懂得JW Anderson的名字吧﹗他既是Loewe的設計總監，同是又是Uniqlo U的設計師，再加上擁有自己的個人品牌，用一人分飾三角就最好形容他。而隨著網購愈見普及，有著20年歷史的YOOX，找來這位當紅的設計師合作推出紀念系列。

▲ 真皮手袋。（約$8,000/（圖片由YOOX提供）

▲ 絨面拖鞋。（約$2,920/（圖片由YOOX提供）

這一個只在網上獨家發售的紀念系列，名為Britishness，款式上是依據JW Anderson個人品牌過往最受歡迎的單品衍生而來，意念是他一貫主張兩性模糊概念，款式以不規則剪裁為主，除了服裝外，當然更少不得簽名式的手袋和鞋履，身為Loewe或Uniqlo的支持者，會否嘗試JW Anderson另外的一面？

▲ 條子恤衫。（約$4,045/（圖片由YOOX提供）

JW Ande

▲ 不規則連身裙。（約$5,130/（圖片由YOOX提供）

JW Anderson X Tom of Finland

「八足咁多爪」的JW Anderson除了和購物網站YOOX合作外，在個人系列裏一樣有新的動作，今回找來的是已故情色插畫師Tom of Finland（原名Touko Laaksonen）的作品。

▲ JW Anderson X Tom of Finland手抽袋。（售價未定/圖片由JW Anderson提供）

Tom of Finland被譽為20世紀最有影響力的藝術家，由他所繪畫的男同志插畫早已被印刷成不少畫集在全球廣傳，而他生前亦與友人Durk Dehner成立基金會，目的是為所有情色藝術提供一個避風港，甚至積極教育大眾，以促進人們對性傾向抱有更健康和包容的態度。

身為男同性戀者的JW Anderson，從小對Tom of Finland的作品著迷，這一次將大師的插畫用於自己的作品裏，自然喜上眉梢。

網址：www.yoox.com、jwanderson.com

記者：何偉雄