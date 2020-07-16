【外賣優惠】上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙推外賣優惠　儲分換外賣自取餐飲券+送KF94口罩【附優惠詳情】

▲ 上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙推出外賣餐飲優惠！

近日本港疫情持續，政府再次收緊堂食限聚條例，只限食肆4人一枱及6點後不設晚市堂食。上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙推出抗疫優惠 - 「外賣自取滋味賞」，讓大家輕鬆自取美食，同心抗疫！

新鴻基地產旗下上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙由 7月17日起陸逐推出多項美食優惠巡禮，其中「外賣自取滋味賞」聯同兩大商場中西日韓餐飲及零售美食商戶，The Point by SHKP / PopWalk 會員尊享積分換領美食優惠券及抗疫禮品，盡享美食外賣自取禮遇。

食肆7折外賣優惠

由7月17日起，推出會員尊享禮遇「外賣自取滋味賞」讓The Point by SHKP (只限上水廣場) / PopWalk The VIP Club 會員以300分換領商場 $10外賣自取餐飲券，再加送搓手液及健康飲品；以800分兌換商場 $40外賣自取餐飲券，再加送KF94防護口罩及健康飲品，商戶更推出高達7折的外賣自取優惠，即享折上折獎賞。

上水廣場

美食外賣自取禮遇

The Point by SHKP 會員尊享以下優惠：

優惠1：以100會員積分換領：a) $10外賣自取餐飲券

優惠2：以300會員積分換領：a) $10外賣自取餐飲券、b)酒精搓手液1枝 及 c)健康飲品1枝

優惠3：以800會員積分換領：a) $40外賣自取餐飲券、b) KF94防護口罩1個 及 c)健康飲品1枝

推廣日期：7月17日至7月31日

換領地點：上水廣場2樓會員專櫃

餐飲消費獎賞

The Point by SHKP 會員尊享以下優惠：

優惠1：於上水廣場之任何食肆(堂食/外賣自取)，以電子貨幣單一消費滿HK$100即送HK$20上水廣場餐飲美食贈券乙張，同時賺取積分。

優惠2：於推廣期内集齊5張以上食肆的消費單據，即可額外獲贈HK$50萬寧/屈臣氏贈券乙張。

推廣日期﹕即日起至9月30日

換領地點﹕4樓顧客服務中心

PopWalk 天晉滙

美食外賣自取禮遇

優惠1：以100 PopWalk VIP Club 積分 或 即日電子貨幣消費滿$50換領：a) $10外賣自取餐飲券

優惠2：以300 PopWalk VIP Club 積分 或 即日電子貨幣消費滿 $100換領：a) $10外賣自取餐飲券、b)酒精搓手液1枝 及 c)健康飲品1枝

優惠3：以800 PopWalk VIP Club 積分 或 即日電子貨幣消費滿 $300換領：a) $40外賣自取餐飲券、b) KF94防護口罩1個 及 c)健康飲品1枝

日期：7月17日至7月31日

地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心

餐飲消費獎賞

優惠1：於PopWalk餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿 $150 (只限堂食及外賣自取)，即送 $30美食滋味贈券。

優惠2：集齊5張以上餐飲的消費單據，即可額外獲贈 $50超市現金禮券乙張。

日期：即日起至9月30日

地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心

責任編輯：王芷瑩