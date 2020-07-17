【關注眼疾】蟎蟲寄生毛囊令眼瘡不斷復發　眼科醫生：早期眼瘡可用熱敷處理

▲ 眼科專科醫生邱健指出，除了受細菌感染，部分人因較易有蟎蟲寄生，都形成眼瘡不斷復發的原因。

又紅又痛的眼瘡不但影響外觀，而且生過眼瘡的人都知道，生過一次第二次不久又復來，已經做足清潔，不知何解眼瘡總是如影隨形。事實上，除了受細菌感染，部分人因較易有蟎蟲寄生，都形成眼瘡不斷復發的原因。

眼科專科醫生邱健指出，眼瘡主要分兩種：麥粒腫（Stye）和霰粒腫（Chalazion），前者是急性發炎，病人會覺得痛、紅、腫，這種不適會維持數天，屬短時間。後者則屬慢性發炎，問題上可數星期甚至幾個月，在眼皮下按下會觸摸到不痛的硬粒。

▲ 眼瘡不具傳染性，但一家人的基因相近、生活飲食習慣相似的話，眼皮或油脂腺都較易發炎，都可能全家皆易長眼瘡。（相片：iStock）

分清眼瘡與眼皮炎

不像暗瘡，幾乎是發育中的年青人「專利」，眼瘡可在不同年紀發生，無分老幼。但有時眼瘡會被誤以為是眼皮炎，邱醫生解說：「長者易患眼皮炎，即是眼瞼近毛囊位置容易發炎，因有大量皮屑在毛囊附近，易造成堵塞，在毛囊位 置引起發炎及含膿。」驟眼看，與眼瘡相像，但眼瘡是生長在眼瞼皮下，與眼皮炎在眼睫毛的毛囊有所不同，在病理學上，是兩種截然不同的發炎。

生過眼瘡的人都知道，這問題像周而復始，最可怕是痊癒不久，眼瘡又復發。「由於眼瘡是油脂腺堵塞引致發炎，本身油脂腺是有問題，如本身容易有眼皮炎、眼瞼易堵塞，感染風險確較高。一個眼皮上有30多個油脂腺，當一個油脂腺發炎時，其他油脂腺通常都會有問題，因此眼瘡生完又一粒的不斷復發是十分平常。」他見過有病人兩隻眼睛上下眼皮各自長了幾粒眼瘡，雙眼左右上下都見眼瘡蹤迹。

▲ 化粧能增加眼瘡的風險，因為化粧品的粉末、假睫毛膠水很容易黏進眼瞼，刺激眼睛發炎或堵塞皮脂腺。（相片：iStock）

嚴重可引眼瞼變形

邱醫生指現今有一學說，因有毛囊蟎蟲寄生在眼瞼附近所引致，如病人因有蟎蟲積聚，也較其他人易長眼瘡。

眼瘡不理會，一般都不會影響視力，但任由它長期慢性發炎，有可能引致眼瞼變形的情況。

至於眼瘡治療，他說是麥粒腫急性發炎，醫生或會處方藥水或藥膏的抗生素予病人，有需要時，甚至會處方口服抗生素，讓其發炎情況得到治療。若覺得很大粒又影響外觀的眼瘡，可選擇以外科手術方法清除。

早期眼瘡先用熱敷

無論是麥粒腫或霰粒腫，熱敷都是非常有用。「通常一開始叫病人用熱敷，藉以增加血液循環，帶走發炎物質。一開始有眼瘡便馬上熱敷，這是最有用，待眼瘡已出現，用抗生素都是治標不治本。」

▲ 用毛巾熱敷眼睛，有助將內裏的膿放出，從而治癒早期眼瘡。（經濟日報資料庫）

邱醫生指，施行手術都是因為眼瘡比較大粒，影響外觀，又或者是內裏已含大量膿液，相對會影響抗生素的吸收，都會建議病人用手術方法切割。「只需打少許局部麻醉藥，翻開眼瞼在內裏割一刀，把膿放出來已可以。年紀小的兒童不合作，或須全身麻醉，但這些機會較少。」

記者：周美好