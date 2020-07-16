急凍青衣魚柳水銀含量超標　鵝頸橋新國華凍肉曾出售

▲ 食安中心於新國華肉食檢取樣本化驗。（Google Map截圖）

食物安全中心今日（16日）公布，一個由新西蘭進口的預先包裝冷藏青衣魚柳樣本被檢出金屬雜質甲基汞的含量超出法例標準，正跟進事件。

產品名稱：紐西蘭青衣魚柳

來源地：新西蘭

分銷商：灣仔寶靈頓道6號新國華肉食公司

進口商：海盛食品有限公司

此日期前最佳：2020年12月17日

食安中心發言人說，早前公布從灣仔一間新鮮糧食店，抽取預先包裝冷藏青衣魚柳樣本汞含量超標，並於跟進調查時再從該店抽取同款產品另一批次的樣本進行檢測，檢測結果發現類似違規事項，樣本含百萬分之1.1甲基汞，超出法例標準的百萬分之0.5。

發言人表示，已知會涉事商戶有關違規事項，並指令將受影響產品停售及下架。而有關進口商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2563 8878，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。如有足夠證據，中心會提出檢控。

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責任編輯：吳卓峰