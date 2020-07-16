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【立法會選舉】選管會提醒　候選人需簽署聲明擁護《基本法》

政治 19:41 2020/07/16

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立法會換屆選舉將於9月舉行，提名期會在後日開始。選舉管理委員會今日提醒，候選人必須小心及妥善填寫提名表格，並簽署擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明。

選管會表示，確認書並非提名表格一部分，有關安排在2016年立法會選舉引入，隨後的行政長官選舉、區議會選舉及補選、立法會補選及鄉郊代表選舉都有沿用，今年的立法會換屆選舉亦有此安排。

選管會引述法庭判詞指，候選人可以自願性質，在提交提名表格時一併遞交確認書，而選舉主任在決定候選人的提名是否有效時，亦有權考慮候選人是否有遞交確認書。

此外，選管會又指出，港區國安法已列入《基本法》附件三，並於上月30日生效 ，當中第6條訂明，參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認，或宣誓擁護《基本法》及效忠特區，《立法會條例》亦規定，候選人必須簽署，提名表格上擁護《基本法》和保證效忠香港特别行政區的聲明。

選管會強調，參選人提名是否有效，完全由選舉主任，按法例要求及相關程序作出，視乎每個個案實際情況，可尋求法律意見，有需要時按法例要求候選人，提供有需要的額外資料，選管會無權，亦不應參與審核，個別人士的參選資格及決定候選人提名是否有效。

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責任編輯：陳宛彤

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