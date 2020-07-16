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【禁止堂食】黃傑龍歡迎戴口罩顧客可於店內等外賣　稱心情如坐過山車

社會 20:05 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃傑龍歡迎戴口罩顧客可於店內等外賣。（資料圖片）

港府昨（15日）晚起禁止食肆晚市堂食一周。敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍今（16日）早在電台節目表示，政府不讓顧客於餐廳範圍內等外賣，而員工亦不可在樓面範圍用餐為荒謬。政府同日於記者會指出有關行為不違法。

【新冠肺炎】政府公布員工食堂可豁免禁止晚市堂食規定　今晚生效

黃傑龍晚上在Facebook發文指，心情有如過山車般起伏，又指聽聞食物及衞生局局長陳肇始和環境局局長黃錦星亦有加入跟進，對此表示感謝。

【禁止堂食】黃傑龍指全港食肆生意大跌9成　食客不可於餐廳內等外賣荒謬

他後來又發貼文指，有同業聲稱廚房員工因口罩拉下一半而遭罰款5,000元，雖不知真假，但仍呼籲同業注意衞生。

【禁止堂食】允食客入店等外賣遭食環警告　港商慨歎在香港做好事好難

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記者：陳梓蔚

疫情 黃錦星 陳肇始 黃傑龍 食物及衞生局 環境局 外賣 口罩 餐廳 肺炎

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