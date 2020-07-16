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立法會爆播疫風險　議員擔心促暫停所有會議

政治 20:09 2020/07/16

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秘書處加強清潔及消毒立法會綜合大樓8樓及其他公用地方和設施。（梁偉榮攝）

本港疫情持續嚴峻，今日新增67宗確診個案，當中逾半源頭不明。立法會今日（16日）亦突爆存播疫風險，公民黨立法會議員陳淑莊的助理，其同住家人被列為初步確診者的直接接觸者。據悉，該助理現正留家隔離，並已提供深喉唾液樣本化驗，而陳淑莊本人及辦事處所有職員亦已離開立法會，在明早交樣本進行核酸測試，最快明日有結果。

立法會秘書處今午通知，一名在立法會8樓工作的議員助理，其同住家人被列為初步確診者的直接接觸者。雖然已採取預防措施，即時加強清潔及消毒8樓，以及立法會其他公用地方和設施，但仍有不少議員都提心吊膽，擔心出現「立法會群組」。
    
立法會大樓8樓為議員辦公室樓層，在該樓層工作的議員，分別有公民黨5名議員、自由黨張宇人和邵家輝、新民黨葉劉淑儀和容海恩、經民聯吳永嘉等。葉太指，有同事對此表示擔心，為安全起見，會停止使用辦公室，已安排同事在家工作並接受醫學監察，自己未來幾日亦不會在8樓接見任何訪客，又謂自己年紀較大，會盡量小心。

消息一出，民主黨議員尹兆堅亦立法會大會上提出緊急事項，要求暫停會議消毒大樓。其黨友許智峯亦要求暫停會議，質疑大樓內人員的健康緊要，還是處理議程重要。代主席李慧琼就話，主席及秘書處會繼續審視風險，目前不會停止會議。

同在8樓辦公的公民黨黨魁楊岳橋指，原定的公民黨初選謝票活動將會取消，他又希望財務委員會主席陳健波，可取消明日的財委會。

秘書處徵詢醫學專家意見後，決定在會議結束後，逐步在大樓所有樓層的公用地方、1及2樓會議室，以及新聞發布室進行霧化消毒及清潔程序。預計在今天午夜前完成。立法會5樓咖啡角由即日起暫停服務，直至另行通知。
 

撰文 : 傅流螢

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