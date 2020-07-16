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的士司機自願檢測明起接受申請　不接受即日預約登記

社會 20:20 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

的士司機自願檢測明起接受申請，不接受即日預約登記。（資料圖片）

政府將陸續為較高風險群組提供一次免費自願性病毒檢測，明日（16日）起將為的士司機進行電話登記，呼籲的士業界積極參加檢測。

為的士司機提供服務的臨時樣本採集中心將由7月19日開始陸續投入服務。樣本採集中心設於林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。

持有有效香港永久性居民身份證及的士司機證人士可於明日起，每日「朝9晚9」利用登記熱線1836168，預約於由7月19日或較後日期的時段採集樣本。登記熱線不會提供即日預約服務。電話預約服務中心的當值人員會登記的士司機的姓名、身份證號碼、的士司機證編號及聯絡電話號碼。

當的士司機在其預約時段到達指定檢測地點後，他們須出示有效香港永久性居民身份證及的士司機證以核實身份，承辦商的當值人員會為的士司機採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士司機的資料轉交衞生防護中心跟進。

運輸署呼籲的士業界積極參加檢測，強調檢測承辦商不會備存的士司機的個人資料，並會適時檢視有關安排，按需要增加樣本採集中心數目，包括稍後時間在離島區設立樣本採集中心。如有需要，亦會延長提供檢測服務日期。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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