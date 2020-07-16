研資局撥2.3億資助7科研項目　2021/22年度增撥1億元資助新冠肺炎相關研究

▲ 教資員會轄下研究資助局在2020/21年度主題研究計劃，向7項研究項目合共批出2.63億元資助，其中2.3億由研資局提供。（資料圖片）

大學教育資助委員會轄下研究資助局今日（16日）公布新一輪主題研究計劃撥款結果，7項研究合共獲批2.63億元資助，其中2.3億由研資局提供，餘下3,300萬元由有關大學以配對方式提供。研資局同時宣布決定於再下一輪、即2021/22年度主題研究計劃額外撥款1億元，資助大學進行與新冠肺炎及其他新型傳染病相關的研究項目，將於本月較後時間開始接受申請。

2020/21年度主題研究計劃（第10輪）獲批撥款的7份研究建議書，以中文大學、浸會大學及香港大學合作進行的「核酸適配子的分子機理及用於診斷和治療的轉化研究」獲批資助額最高，達5,000萬元，當中4,500萬元由研資局提供；其次為中大、港大及理工大學合作進行的「針對急性髓性白血病的精準化、創新性治療」研究，獲批4,667萬元，當中4,200萬元由研資局提供。

新上任的研資局主席李行偉教授表示，有關項目是經過一連串嚴格的學者評審後獲資助的，所涵蓋的研究範疇廣泛，包括核酸適配子研究、白血病的創新治療、應對抗生素耐藥性問題、無線電力傳送、金融科技、機器學習以及智能機器人，不但與日常生活息息相關，更會在社會和經濟方面，為香港未來發展帶來巨大而正面的影響。

而隨着政府早前向研究基金注資200億元，研資局已將2020/21年度主題研究計劃的預算，由上年度的2億元，增加3,000萬元至2.3億元。

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責任編輯：馮琪雅