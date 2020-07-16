【新冠肺炎】伊院62名曾接觸染疫者醫護檢測呈陰性　1名支援職系員工確診無接觸病人

▲ 伊利沙伯醫院62名曾接觸3名確診病人的醫護人員，對新冠肺炎病毒病測試結果呈陰性。（經濟日報資料圖片）

伊利沙伯醫院內科病房爆發小型群組感染，醫管局今日（16日）表示，該院全部62名曾接觸3名確診病人的醫護人員，均對新冠肺炎病毒病測試結果皆為陰性。

醫管局指，該院1名於非緊急救護運送服務調配中心工作的支援職系員工，今日確診染疫，其於7月11及12日休假，翌日（13日）返回工作崗位，當日的工作包括處理文書及接載同事公務工作，但下班後因發燒、頭痛及咳嗽，晚上到威爾斯親王醫院急症室求診，證實確診，現正接受治療。

局方稱，該名員工於工作期間一直佩戴外科口罩，工作並不需要、亦沒有接觸任何病人，未曾到院內出現群組個案的病房工作，感染途徑有待衞生防護中心確認，院方會與衞生防護中心保持密切溝通，並向該部門員工提供一切所需的協助，及已清潔及消毒該員工的工作地點及車輛，為進一步釋除同事疑慮，醫院會向當日值班的員工提供所需要的檢測服務，一如以往繼續按同事的工作需要，提供適合的個人保護裝備。

醫管局補充，非緊急救護運送服務主要為有需要病人，提供入院、轉院、出院及到專科門診覆診的病人提供點對點運送服務，服務對象不包括新冠肺炎懷疑及確診個案，而所有病人上車前均需要接受體溫檢查，醫院重申會按既定感染控制指引，恆常清潔車輛。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩