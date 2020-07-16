疫情下逾3成市民增加閱讀量　中學生全年人均借閱20本書或以下

▲ 有調查顯示，逾3成受訪市民在疫症肆虐期間的閱讀比以往多。（資料圖片）

政府近年增加資源推動閱讀，疫情下學校停課多月，市民亦減少外出，有調查發現，逾3成受訪市民在疫症肆虐期間的閱讀比以往多。

香港出版學會上6月以網上問卷，訪問近400名年齡12或以上的青少年，整體受訪者平均每年閱讀印刷書籍數量，以2、3本為最多，只有2成看過8本書或以上，而且功能性為主，娛樂放鬆為次，並發現受訪者每天平均花逾5小時在手機上，以看短片和搜尋飲食、娛樂、交通及旅遊等資訊為主，電子書排位頗後。

調查問及最近疫症肆虐期間有否增加閱讀書籍量，「和平時差不多」佔44.5%，「閱讀多了」則有32.8%。

香港學校圖書館主任協會同日公布，4月起透過網上問卷訪問136名中小學及特殊學校圖書館主任的調查結果，大多數受訪者指，圖書館全年人均借閱量為11至20本書，佔回應人數39.7%；其次為21至40本，佔26.5%。

比較中小學生借書量，較多小學生平均每人借閱量，主要介乎11至40本，到中學階段，較多學生平均借閱量降至20本或以下，反映借閱量隨年齡遞減。

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責任編輯：馮琪雅