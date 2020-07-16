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莫乃光退下火線不競逐連任　指年輕人更適合做「Plan A」

政治 22:37 2020/07/16

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莫乃光希望民主派議員可以繼續爭取民主和港人治港。

已擔任兩屆資訊科技界立法會議員的莫乃光，宣布來屆不會競逐連任，並交棒予比自己年輕的業界代表，不少政圈中人都大感錯愕。莫乃光透露，自己是在找「Plan B」時，發現年輕人更適合做「Plan A」，故決定退下火線。
    
莫乃光今日帶同幾盒賣相精緻的「散水餅」和傳媒告別。他稱，雖然很多人對其棄選感到意外，但認為，民主派有很多有能力的年輕人，「唔好阻住佢哋」，又謂這並非艱難的決定，沒有考慮很長時間。

回望過去8年議會工作，莫乃光坦言「無悔」，可惜有些希望做到的事未能做到。他希望，民主派議員可以繼續爭取民主和港人治港，延續甚至扭轉現在的制度。

談及最難忘的事，莫乃光笑言是2017至18年間，擔任民主派會議召集人，因為是首次、亦是唯一一次由功能組別議員擔任，認為是很大的挑戰，「當時以為自己好慘，又一地兩檢，又修改議事規則，後來覺得和近兩年沒得比。」

莫乃光2018年曾突發性右耳失聰，其後治愈，莫乃光稱現時已無大礙，但笑稱，陳淑莊嗌得大聲時，坐在旁邊的他要即時掩耳。離開議會，莫乃光稱，最不捨得的共事8年的同事，而自己離開議會後亦沒有甚麼「大計」，亦沒有計劃離開香港。

隨著莫乃光宣布不參選，由6名民主派功能組別議員組「專業議政」，或只剩3人出戰，面臨解散。專業議政於立法會影大合照留念時，會計界梁繼昌就主動向記者闢謠，澄清「不是解散」，相信來屆有新人加入專業議政。

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撰文 : 傅流螢

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