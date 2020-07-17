曾錦強：還是健康最重要

6月疫情稍為緩和，經濟也似乎有點回暖迹象。沒料到21天沒有本地感染之後，迎來的卻是超過200宗本地感染，這一波爆發比起過去5個月任何時間都嚴重，還有很多查不出源頭的個案，情況令人憂慮。

我入行31年，從未經歷過這麼長和深的低潮。我估計上半年整體廣告市道比去年同期收縮了5成。

本來6月疫情稍為緩和的情況下，廣告市場應該有點起色，但由於6月有不少社會運動一周年的敏感日子，有些客戶還是想觀望一下，情況還不太理想。

過了七一，也過了《港區國安法》，社會並沒有太大的動盪，正當政府的防疫抗疫基金開始發揮作用，市道應該好一點的時候，卻出現第三波疫情，現在看來7、8月也不樂觀，而且誰也說不準未來不會再有爆發。

疫情相信還會持續一段日子，政府的「保就業計劃」在11月完結後也未必再有同樣的措施，我估計有些公司會捱不住，有些無可避免要裁員或放無薪假。我們集團的情況好一些，整體仍有微利，但其實有接近一半公司都處於虧損狀態。

雖然生意很難做，但錢失去了還可以再搵過，但生命失去了，便再也沒有機會，所以還是健康最重要。希望同事們都小心防疫，平安渡過這一波疫情。

原文刊於《晴報》