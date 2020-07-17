注意個人衛生 守護全家健康 持續99.9%抗菌*

大家時刻都要注意個人衛生，除了注意個人衞生之外，也要留意家居及衣物清潔，才能守護全家健康，讓家人安心。

要保持衣物潔淨，在挑選洗衣產品時，就要注意其抗菌效能。Ariel抗菌抗臭洗衣膠囊含有Germclear細菌阻斷成分，達到持續99.9%*抗菌功效，持續抑制細菌滋生。

▲ 疫情之下，要注意家居用品、床單被舖的清潔， 才能守護全家健康。

▲ Ariel抗菌洗衣膠囊含有Germclear細菌阻斷成分，達到99.9%*抗菌功效。

踏入夏季，除了要抗菌，也要注意最常引起過敏反應源頭的塵蟎。塵蟎通常在夏季會大量繁殖，然後秋季來臨時就會死亡，遺下大量屍骸與糞便，但塵蟎與其排泄物細小得肉眼不可見，我們難以察覺，卻對健康帶來大影響。

塵蟎最愛濕熱環境

塵蟎主要依靠吸收空氣內的水份來維持生命，因此，濕度與氣溫對塵蟎非常重要。當濕度達55%至75%，氣溫達25度時，就是最有利塵蟎滋生的環境。因此，當夏天來臨時，塵蟎會變得活躍並加速繁殖，6星期可增加150倍。所以，大家要經常維持家中空氣流通，清新乾爽，盡量破壞塵蟎的生存環境。

踏入秋季，天氣轉涼，塵蟎繁殖速度雖然銳減，但死亡遺下的屍骸與糞便，卻容易殘留在家居用品如床單、被舖、枕頭、衣物、毛巾、毛公仔等。尤其是兒童最喜愛的毛公仔，既容易殘留塵蟎，同時與兒童常有親密接觸，對他們影響最大。

所以，謹記要經常打掃家居，清洗床舖、衣物、毛公仔等塵蟎經常會寄居的地方，盡量杜絕塵蟎滋生。不過，單單靠打掃及清洗也未足夠，最好方法還是使用具有對抗菌抗蟎功效的洗衣產品。

洗後形成防蟎防護層 可持續抗蟎

日本品牌Ariel抗菌抗蟎洗衣膠囊，特別添加了抗蟎成分，使其功效不但能夠抗菌抗臭，更可洗走塵蟎，同時將多達100種污漬一次洗淨，不需另行漂白，洗一次就足以達到全面潔淨。

不過，單單洗走塵蟎只能治標，要真正治本，就要防止塵蟎滋生。Ariel抗菌抗蟎洗衣膠囊，潔淨後仲會在衣物上形成防蟎防護層，有效避免塵蟎聚集，達到持續有效對抗塵蟎的功效。

▲ 清洗床舖、衣物、毛公仔等塵蟎經常會寄居的地方，盡量杜絕塵蟎滋生，避免兒童受到影響。

唔想再被塵蟎影響健康，謹記保持家居乾爽，以及使用有效的抗菌抗蟎洗衣膠囊。由7月17日至7月23日，惠康、百佳、萬寧^、屈臣氏**、HKTVmall、ztore購買 ARIEL洗衣膠囊即享買2送1^^優惠。



*只限Ariel抗菌抗臭洗衣膠囊（經典熱銷型及室內晾衣型），並非抑制所有細菌滋生。針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。

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（資料由客戶提供）