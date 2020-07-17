【無品乘客】無視口罩令搭巴士拉低口罩　自私女一人霸3個位除鞋晾腳

▲ 自私女乘客無視口罩令，搭巴士拉低口罩，一人霸3個位除鞋晾腳。

本港新冠肺炎反彈，政府周三（15日）起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元，然而仍有不少市民無視「口罩令」。日前有網民乘搭巴士時，目睹一名女乘客拉低口罩，除鞋將雙腳放在座位上，行為十分自私。

該網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」發文並分享圖片，指自己乘坐往大埔的72x巴士期間，目睹一名女乘客拉低口罩，又脫掉涼鞋，背靠著窗邊，將雙腳放上旁邊的座位上，一人霸佔了3個座位。

貼文一出隨即引來熱議，不少網民留言批評女生的行為自私，「當自己番（返）左屋企」、「冇公德心」、「隔住mon都聞到臭」。有網民表示，遇到類似情況，應立即告知司機，亦有網民呼籲大家要注意個人衛生，「愛護自己、家人及身邊的朋友，請勿讓病毒有機可乘」。

違者可被罰款5000元

行政長官林鄭月娥13日宣布，行會將通過新法例，規定周三（15日）凌晨零時起，所有乘坐公共交通的人士，包括於港鐵付費區內，也必須戴口罩，否則法例賦權司機可拒絕乘客登車，違例者最高可被罰款5000元，

根據《香港鐵路附例》第27條，乘客不得在已付車費區域內進食，處罰為2千港元。附例中又提到將垃圾拋在鐵路處所，最高及罰款5千港元及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣