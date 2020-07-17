【極速減肥】任賢齊為拍戲日食6餐增肥至225磅　小齊三高超標憑1招勁減38磅

▲ 任賢齊早前為拍戲勁增磅至225磅，一度令三高問題亮起紅燈，但他極速憑一招便勁甩38磅脂肪。

54歲的歌手任賢齊最近接受台灣媒體訪問，指之前為拍電影《跑馬》，要為劇中角色增磅，最高峰曾重達225磅（100公斤），引致三高、脂肪肝及胃酸倒流，看醫生時警告他，繼續如此會對生命造成威脅。小齊對自己健康狀況當然擔心，但他極速憑一招便勁甩38磅脂肪，果然毅力驚人。

▲ 為拍戲任賢齊曾重至225磅。(相片：任賢齊微博)

任賢齊當時的增磅方法是一日吃6餐，每天不斷吃營養補充品，還要狂吃滷肉飯、珍珠奶茶等高熱量食物及飲品，有時候吃到半夜還在吃東西吃到想嘔，結果3個月下來，由原本的157磅（70公斤）增重到225磅（100公斤）。

▲ 刻意短時間增肥，令任賢齊的健康亮起紅燈。(相片：任賢齊facebook)

肥到胃酸倒流

肥胖了的任賢齊，不但彎腰綁鞋帶做不到，而且時常全身充滿汗酸味，連他自己也受不了。不過，令他憂心的是，他因肥胖出現三高問題，不僅血糖和血脂都偏高，還變得怕熱又易氣喘，每晚還會因為胃酸倒流醒來，非常難受。醫生發出忠告，他的健康已亮紅燈。

▲ 小齊最愛踩單車，這也是他極速減磅的秘密武器。（任賢齊微博圖片）

不過，由於該片導演鈕承澤捲入醜聞而中止拍攝，任賢齊已逐步減磅，但剛開始因為體形太胖，跑步時弄至關節受傷

小齊在微博上表示，減肥過程是「人間地獄」！據悉，讓他快速瘦身的方法，就是他平時喜歡的運動——踩單車，當然，除了運動外，還要加上飲食控制雙管齊下，堅持只吃無調味的雞肉和烚菜，如今已經減了近38磅，他表示，目標希望能再減10多磅。

記者：哥頓