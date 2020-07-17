涉串謀詐騙證監會　張震遠被裁定串謀詐騙及欺詐罪成

▲ 張震遠今早到區域法院應訊。（陳國峰攝）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監誇大賬戶資金，使證監會繼續給予自動化交易服務許可，張另涉隱瞞自己名下股份已抵押，誘使他人向他借出3,000萬，早前否認串謀詐騙及欺詐共兩罪，經審訊後，今（17日）於區域法院被裁定兩罪成。

案件經審訊後，法官今裁定被告張震遠（61歲）1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪名成立，並頒下書面判詞。

控方早前在審訊中傳召污點證人蔡達英，蔡為商交所時任財務總監，於2018年11月承認串謀詐騙罪。蔡早前供稱，案發時曾有7張金額由1,000萬至3,500萬不等的空頭支票存入商交所賬戶，而有關支票是張的朋友所借出的貸款，張每次都表示由他跟進，及不須通知證監會。

串謀詐騙罪指，於2012年5月至2013年5月期間，張、蔡一同串謀詐騙證監會，即不誠實地向證監會隱瞞或沒有向證監會，披露關於商交所財務狀況的重要資料，容許商交所向證監會提交虛假或具誤導性的財務狀況，導致證監會沒有就給予商交所在香港提供自動化交易服務撤回認可。

另1項欺詐罪指，張於2013年4月12日至17日期間，向吳海璇虛假地表示，新效控股有限公司的整體持股並未抵押予其他人，意圖詐騙而誘使佳富達財務有限公司交出3,000萬元。

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記者：王仁昌